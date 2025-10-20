Mjällby confirma a surpresa e sagra-se campeão da Suécia

O Mjällby sagrou-se, esta segunda-feira, campeão da Suécia após vencer em casa do Gotemburgo, por 2-0. É a primeira vez que o pequeno clube de uma vila de 800 habitantes vence o título nacional.

O feito, comparado ao do Leicester City em Inglaterra, ficou confirmado a três jornadas do final.

Apenas o Hammarby poderia evitar o título, mas o Mjällby dependia só de uma vitória em casa do Gotemburgo, que ficou carimbada na primeira parte com golos de Bergstrom, aos 21 minutos, e Pettersson, aos 28.

O Mjällby tem apenas 11 participações na Allsvenskan (o principal escalão) desde a década de 80, e chegou a estar "a um jogo de descer à quarta divisão", em 2016, segundo contou o diretor geral do clube numa reportagem da Renascença, publicada no final de setembro.

Com nove pontos ainda por disputar, o Mjällby só precisa de conquistar mais dois para bater o recorde de pontuação numa época na Allsvenskan e já tem presença nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões 2026/27 garantidas.