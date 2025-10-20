Nuno segue sem vitórias. Brentford bate confortavelmente o West Ham

O West Ham perdeu, esta segunda-feira, na receção ao Brentford, por 2-0, no encerramento da oitava jornada da Premier League.

Com Mateus Fernandes no onze inicial, os "hammers" seguem em má forma e viram os "bees" dominar o jogo por completo. Igor Thiago marcou aos 43 minutos e bisou nos descontos da primeira parte, mas foi anulado por fora de jogo.

Apesar de muitas oportunidades, o West Ham manteve-se vivo no jogo até aos 95, quando Mathias Jensen fechou a contagem.

Ao terceiro jogo no comando técnico do clube, Nuno Espírito Santo segue sem vitórias e o West Ham está em 19.º lugar, com apenas quatro pontos somados.

Já o Brentford respira melhor e sobe ao 13.º posto, com dez pontos somados.