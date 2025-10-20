Quem é Zabiri, o avançado do Famalicão que dominou o Mundial sub-20?

Motivado, diferenciado e com "toque de bola fino". Quem conhece Yassir Zabiri, avançado do Famalicão e que foi o melhor jogador do Mundial sub-20, acredita que o ponta de lança pode ser o próximo a vingar no clube minhoto.

O Famalicão descobriu o goleador diretamente em Marrocos, ao serviço do Union Touarga. Foram precisos apenas onze jogos para convencer o clube minhoto a investir 600 mil euros na sua contratação no verão passado.

Na época passada, uma lesão muscular grave travou a afirmação e dividiu o seu tempo pela equipa sub-23 e a principal. Marcou três golos nas seis partidas que fez pela equipa A.

Partilhou balneário durante meio ano com o lateral Diogo Costa, que hoje está em Singapura no Lion City Sailors. A Bola Branca, define o avançado como alguém "muito tranquilo, que está bem com toda a gente e que é amado pelo grupo".

Dentro de campo, transforma-se: "Nota-se logo a diferença de qualidade técnica, o toque fino de bola, como se costuma dizer. É, claramente, um jogador diferenciado. O que mais se destaca é o primeiro toque e a qualidade de finalização dele, isso foi claramente notório no Mundial."

O avançado foi o melhor marcador do Mundial, com cinco golos marcados, incluíndo os dois que garantiram a vitória na final frente à Argentina.

Em Portugal, Zabiri arrancou esta época em definitivo nas opções de Hugo Oliveira, embora não com o estatuto de titular. Depois da conquista do Campeonato do Mundo, este domingo, o selecionador marroquino revela que o ponta de lança teve de convencer o Famalicão a permitir a ida ao torneio.

"Ele foi dos que mais lutou para cá estar. Ele disse-me que foi falar com o treinador, que lhe disse que arriscaria a perder o lugar. Ele respondeu que voltaria como campeão do mundo, melhor marcador e que iria lutar para ser o titulo", contou Mohamed Ouhabi.

Diogo Costa consegue "claramente imaginar" o seu antigo colega de equipa a ter esse conversa com o treinador: "Acho que o mister, pelos poucos momentos que eu passei com ele, é alguém aberto e que gosta de ouvir o jogador, e sei que certamente o Zabiri tem essa abertura para falar assim com ele. Mas é, claramente, algo que não deixa de ser notório: a confiança dele ao dizer isso, e a verdade é que o cumpriu."

Desde que chegou à I Liga que o Famalicão tem lançado muitos talentos, como Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, Luiz Júnior, Iván Jaime, Zaydou Youssouf, Moura, Pickel, Penetra, Topic. Pode Zabiri ser o próximo?

"Não me cruzei com o Zabiri num momento de afirmação no clube, eram os momentos iniciais. Sentia-se a motivação dele e ele tem um perfil que encaixa claramente no projeto Famalicão: jogador jovem, com toda a qualidade e que pode acrescentar. Acho que pode chegar e pode afirmar-se. Chega com algum estatuto, mas terá de, certamente, prová-lo e mostrar que o merece", conclui o lateral.