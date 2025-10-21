Já se conhecem os árbitros para Forest-Porto e Braga-Estrela Vermelha

21 out, 2025 - 13:51 • Lusa
O romeno Radu Petrescu vai dirigir na quinta-feira o jogo Nottingham Forest-F. C. Porto, enquanto o norueguês Espen Eskas apitará o Sporting Braga-Estrela Vermelha, na fase de liga da Liga Europa de futebol, anunciou esta terça-feira a UEFA.
O juiz da Roménia, de 42 anos, internacional desde 2012, terá como assistentes na terceira jornada da prova Radu Ghinguleac e Ionut Neacsu, com Andrei Chivulete a desempenhar as funções de quarto árbitro, ao passo que Catalin Popa será o responsável pelo VAR.
Está será a primeira vez que Petrescu irá apitar um jogo dos "dragões", que somam seis pontos na classificação da fase de liga da prova, enquanto o emblema inglês, que irá estrear o novo treinador Sean Dyche, soma apenas um. O desafio está agendado para as 20 horas, no City Ground, em Nottingham.
Mais cedo, a partir das 17.45 horas, o Sporting de Braga recebe os sérvios no Minho, onde o árbitro nórdico, de 37 anos, internacional desde 2017, terá como auxiliares Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Mohammad Usman Aslam será o quarto árbitro e o austríaco Jarred Gillett ficará encarregue do VAR.
Os minhotos, que à imagem do F. C. Porto somam seis pontos em outros tantos possíveis na competição, recebem uma equipa que contabiliza apenas um e que na ronda anterior perdeu precisamente com os portistas no Estádio do Dragão.