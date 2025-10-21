Menu
  Bola Branca 18h14
  20 out, 2025
Premier League

Nem Mancini, nem Marco Silva, o novo treinador do Nottingham Forest é Sean Dyche

21 out, 2025 - 09:16 • Hugo Tavares da Silva

O inglês, natural de Kettering, assinou contrato até ao final da temporada 2026/27 e vai estrear-se com o FC Porto, na Liga Europa, na quinta-feira, no City Ground, em Nottingham.

Tem 54 anos e regressa agora ao clube donde saiu na formação enquanto futebolista: Sean Dyche, antigo treinador de Everton e Burnley, é o novo treinador do Nottingham Forest.

O inglês, natural de Kettering, assinou contrato até ao final da temporada 2026/27 e vai estrear-se com o FC Porto, na Liga Europa, na quinta-feira, no City Ground, em Nottingham.

Depois dos rumores das possibilidades Marco Silva e Roberto Mancini, está assim encontrado o sucessor de Ange Postecoglou, que esteve apenas 39 dias no cargo, depois de ser despedido do Tottenham, onde conquistou a Liga Europa. Em oito jogos, Postecoglou, que foi escolhido para substituir Nuno, somou dois empates e seis derrotas.

O Forest, a jogar as competições europeias, está na 18.º posição da Premier League. Marco Silva, do Fulham, terá sido uma das possibilidades para assumir a equipa.

Em comunicado, o clube assinala que acabou de contratar um homem com “caráter”, “respeitado” e “experiente”, e foi sublinhado as suas origens futeboleiras na cidade, o que lhe permite “entender os valores e o orgulho do Forest e dos seus adeptos”.

  • Bola Branca 18h14
  • 20 out, 2025
