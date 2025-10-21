Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 21 out, 2025
Noite de goleadas na Champions. 43 golos marcados em nove jogos

21 out, 2025 - 22:02 • Eduardo Soares da Silva

Houve espaço para um 0-0 e duas goleadas das antigas, com o campeão italiano a sair vergano de Eindhoven e o PSG a esmagar na visita a Leverkusen.

O primeira dia da terceira jornada da Liga dos Campeões não foi poupado em golos marcados. Em nove jogos disputados, foram marcados 43 golos, numa média de quase cinco golos por jogo.

Ao fim da tarde, o Barcelona deu o mote com uma goleada, em casa, frente ao Olympiakos por 6-1. Fermín López fez "hat-trick", Rashford bisou e a promessa Lamine Yamal também marcou.

Os gregos jogaram com quatro portugueses de início: Costinha, Chiquinho, Podence e Gelson Martins, Diogo Nascimento foi suplente utilizado.

Para além da vitória do Newcastle frente ao Benfica, por 3-0, há duas goleadas por números muito expressivos que chamam à vista: o PSV Eindhoven esmagou o campeão italiano Nápoles por 6-2.

O resultado tornou-se mais expressivo com a expulsão de Lucca aos 76 minutos. Nessa altura, o campeão dos Países Baixos já vencia por 3-1, apesar de ter começado a perder.

O PSG foi ainda mais expressivo e goleou em casa do Leverkusen por 7-2, um jogo com expulsões de parte a parte. No primeiro tempo e separados por cinco minutos, Andrich foi expulso do lado alemão e Zabarnyi do lado dos franceses.

Grimaldo falhou penálti no Leverkusen, que continua com enormes dificuldades na era pós-Xabi Alonso, Nuno Mendes e Vitinha marcaram pelo campeão europeu.

O Inter de Milão foi à Bélgica vencer o Union St. Gilloise por 4-0 e o Manchester City também esteve ao nível do estatuto de favorito com um triunfo, por 2-0, no terreno do Villarreal. Houve ainda espaço para um golo de Fábio Silva pelo Dortmund, que foi até à capital da Dinamarca bater o Copenhaga por 4-2.

Apesar da noite cheia de golos, houve espaço para um empate a zero: Kairat Almaty e Pafos anularam-se sem golos.

Faltam ainda metade dos jogos, marcados para quarta-feira, mas até agora há três equipas que lideram com três vitórias: PSG, Inter e Arsenal.

