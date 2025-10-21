Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Os jogadores protestaram e a La Liga cancelou o Villarreal-Barcelona em Miami

21 out, 2025 - 21:04 • Eduardo Soares da Silva

La Liga defende o projeto, apesar dos protestos terem forçado o cancelamento do jogo em solo americano.

A+ / A-

A La Liga anunciou, em comunicado, que o jogo entre Villarreal e Barcelona, marcado para 21 de dezembro, já não vai ser disputado em Miami, nos Estados Unidos.

A jornada do último fim de semana na La Liga ficou marcada por protestos dos jogadores e adeptos. A maioria das equipas recusou jogar os primeiros 30 segundos em protesto com a decisão da La Liga, aprovada pela UEFA, de levar o jogo para solo americano.

"Depois de conversações com o promotor do jogo em Miami, chegamos à decisão de cancelar a organização do evento devido à incerteza que tem surgido em Espanha", pode ler-se.

Ainda assim, a direção da La Liga não ficou satisfeita com o facto de ter sido forçada a anular o projeto: "A La Liga lamenta que o evento, que seria uma oportunidade histórica para expandir o futebol espanhol, não se vá realizar. Seria um passo decisivo no crescimento da competição e na presença internacional dos clubes e dos seus jogadores."

Segundo o comunicado, a La Liga argumenta que o projeto não violava qualquer regulamento da prova e "não afetaria a integridade da competição."

O campeonato espanhol vai mais longe e afirma que rejeitar projetos como estes "limita a oportunidade de novas receitas e limita a capacidade dos clubes de investir e competir."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)