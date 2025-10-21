Os jogadores protestaram e a La Liga cancelou o Villarreal-Barcelona em Miami

A La Liga anunciou, em comunicado, que o jogo entre Villarreal e Barcelona, marcado para 21 de dezembro, já não vai ser disputado em Miami, nos Estados Unidos.

A jornada do último fim de semana na La Liga ficou marcada por protestos dos jogadores e adeptos. A maioria das equipas recusou jogar os primeiros 30 segundos em protesto com a decisão da La Liga, aprovada pela UEFA, de levar o jogo para solo americano.

"Depois de conversações com o promotor do jogo em Miami, chegamos à decisão de cancelar a organização do evento devido à incerteza que tem surgido em Espanha", pode ler-se.

Ainda assim, a direção da La Liga não ficou satisfeita com o facto de ter sido forçada a anular o projeto: "A La Liga lamenta que o evento, que seria uma oportunidade histórica para expandir o futebol espanhol, não se vá realizar. Seria um passo decisivo no crescimento da competição e na presença internacional dos clubes e dos seus jogadores."

Segundo o comunicado, a La Liga argumenta que o projeto não violava qualquer regulamento da prova e "não afetaria a integridade da competição."

O campeonato espanhol vai mais longe e afirma que rejeitar projetos como estes "limita a oportunidade de novas receitas e limita a capacidade dos clubes de investir e competir."