De Zerbi. “Vermelho mudou os planos”

O treinador do Marselha, De Zerbi, elogiou a primeira parte da sua equipa e deixou críticas à arbitragem.

A partida

“A primeira parte foi um dos melhores momentos do Marselha durante a época. Podíamos ter feito mais golos e jogado mais, tivemos algumas ocasiões que perdemos e podíamos ter aproveitado melhor. Fiquei muito satisfeito com a primeira parte, não é fácil jogar neste estádio, com uma equipa que está habituada à Liga dos Campeões. O vermelho mudou os planos, porque estávamos a ganhar e eles atacam com muitos jogadores, especialmente quando controlam o jogo. Onze para onze, tentámos fazer pressão alta, perdendo um homem, faltava toda a segunda parte. Na minha opinião, tentei dar mais peso em jogadores que podiam defender.”

Maturidade da equipa

“Acho que sim [equipa tem maturidade], claro que há derrotas e derrotas, como o Rennes e o Lyon. Hoje é um outro tipo de derrota. Tem de nos dar orgulho e confiança, há que continuar a acreditar. Temos de recuperar rapidamente as pernas e a cabeça, alguns dos jogadores que jogaram hoje não vão jogar no próximo jogo. Há que fazer uma boa prestação no próximo jogo.”

Jogar com dez

“É um jogo completamente diferente, não foi o que nós preparámos. A nossa forma de jogar foi diferente, assim como o cenário. A arbitragem acho que não esteve ao nível do jogo. Depois da expulsão tudo mudou. Podíamos ter feito coisas diferentes, sobretudo na questão das substituições, que podia ter realizado mais cedo. O Nápoles é campeão, tem um grande treinador, e acabaram por sofrer quando ficaram a jogar com dez. A qualidade do adversário também influenciou muito.”

O Sporting venceu o Marselha, por 2-1, na terceira jornada da Liga dos Campeões.