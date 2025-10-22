John Terry sonha treinar o Chelsea, mas não sabe "se alguma vez acontecerá"

22 out, 2025 - 12:10 • Inês Braga Sampaio
John Terry tem um sonho: ser treinador da equipa principal do Chelsea. Porém, não sabe se alguma vez lhe darão essa oportunidade, mesmo à medida que os seus contemporâneos ingleses acumulam trabalhos na profissão.
"Não sei se alguma vez acontecerá, para ser sincero. É o o último sonho que tenho por concretizar no clube. Já fiz tudo no Chelsea. Só me falta ser treinador da equipa principal", assume, num vídeo publicado no TikTok.
Terry foi produto das camadas jovens dos "blues", jogador, capitão e coordenador de formação. Falta-lhe ser treinador: "Por isso comecei a treinar quando terminei a carreira, a ideia era ganhar experiência."
O antigo capitão do Chelsea, que se retirou em 2018 — após uma época no Aston Villa, a única da carreira em que não esteve contratualmente ligado a Stamford Bridge —, é o defesa com mais golos (41) e mais jogos sem sofrer golos (214) da história da Premier League.
Conquistou cinco campeonatos, três Supertaças, cinco Taças de Inglaterra, quatro Taças da Liga, uma Supertaça Europeia, uma Liga Europa e uma Liga dos Campeões, sempre ao serviço do Chelsea.
No entender do próprio Terry, 22 anos a jogar ao mais alto nível, e com os treinadores que teve (Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Antonio Conte e os portugueses André Villas-Boas e José Mourinho são apenas alguns), deram-lhe conhecimento suficiente para ser treinador: "100%."
"Não te dá o direito de ser treinador a um certo nível, ainda tens de aprender e perceber o que é necessário para isso. Ser treinador engloba muitas coisas. Por isso, saí do clube e ganhei experiência", sustenta.
A primeira experiência de John Terry como treinador foi como adjunto de Dean Smith. Juntos, promoveram o Aston Villa do Championship para a Premier League logo na temporada de estreia e, depois, conseguiram manter o clube de Birmingham no topo do futebol inglês.
"Tive tempos incríveis no Aston Villa e depois saí para ser treinador principal. Achei que estava pronto", conta. Contudo, fora um ano como coordenador de formação no Chelsea e uma curta experiência como adjunto de Smith no Leicester City, as oportunidades não chegaram.
Terry admite que tem lacunas, no entanto, acredita também que "seria um treinador principal mesmo bom", pela sua capacidade de liderança:
"Quero pessoas à minha volta que são melhores treinadores do que eu. Não me vejo como um treinador espetacular, mas penso que me rodearia de treinadores melhores do que eu e, depois, lideraria o balneário, como fiz [enquanto jogador] durante 22 anos. Sei que seria bom nisso. Mas alguma vez terei essa oportunidade? Não sei, sem fazer o resto."
John Terry tem 44 anos, tenra idade, ainda, para um treinador. Ainda assim, olha em volta e vê Frank Lampard, seu colega no Chelsea, no Coventry City, já o quinto trabalho — incluindo duas passagens por Stamford Bridge; Steven Gerrard, agora ex-técnico do Al-Ettifaq (Arábia Saudita) e que esteve no radar do Rangers (onde já foi campeão) e Wayne Rooney acabado de sair do Plymouth Argyle, o quarto emprego como treinador.
A oportunidade de treinar a equipa principal pode nunca chegar, mas a John Terry já ninguém tira o estatuto de jogador mais bem-sucedido da história do Chelsea e o que mais vezes envergou a braçadeira.