"Visão provinciana". Javier Tebas critica cancelamento do Villarreal-Barcelona em Miami

Javier Tebas, presidente da La Liga, lamenta que o jogo entre Villarreal e Barcelona já não se vá realizar em Miami, nos Estados Unidos, por causa de uma "visão fechada e provinciana".

A La Liga anunciou na noite de terça-feira que o projeto de realizar o Villarreal-Barcelona em solo americano, a 21 de dezembro, foi cancelado pelo promotor do evento.

O projeto foi cancelado depois de protestos dos adeptos, clubes e jogadores, que fizeram greve na jornada do último fim de semana, ao não jogarem nos pririmeiros segundos dos respetivos jogos.

Em resposta, Tebas acredita que o futebol espanhol "perdeu uma oportunidade de avançar e projetar-se no futuro pela defesa de uma suposta tradição, invocada aos olhos de uma visão fechada e provinciana."

"As verdadeiras tradições do futebol europeu estão ameaçadas pelas decisões das instituições que o governam, que ano após ano destroem as ligas nacionais, a verdadeira força motriz da indústria do futebol europeu, devido à ingenuidade e passividade dos dirigentes que não conseguem distinguir o inconsequente do essencial", diz ainda.

Tebas dispara e rebate o argumento que a integridade da competição seria colocada em causa com o jogo em terreno neutro: "Quem o invoca são os que questionam essa mesma integridade há anos, pressionando árbitros e dirigentes, construindo narrativas distorcidas ou utilizando a pressão política e mediática como ferramenta desportiva."

O presidente da La Liga agradece ao Villarreal e Barcelona "pelo seu compromisso e generosidade para formarem parte do projeto."

"O futebol espanhol merece olhar para o futuro com ambição e não com medo, vamos continuar a tentar. Estivemos muito perto desta vez", termina.

Villarreal alega "falta de respeito" pela hora do anúncio

Marcelino Toral, treinador do Villarreal, lamentou que a decisão de cancelar o jogo nos Estados Unidos tenha sido anunciada na noite de terça-feira, enquanto o clube estava em campo a disputar o jogo da Liga dos Campeões frente ao Manchester City.

"Acho que é uma falta de respeito absoluta fazer um comunicado durante o intervalo sobre algo que era suposto acontecer e já não vai", começou por dizer.

O experiente técnico, que recentemente tornou-se o treinador com mais jogos na história do clube, acredita que "foi uma falta de respeito pelos dirigentes, pelo clube, pelos profissionais e pelos adeptos, o meu pensamento é este."