Champions. Goleadas, nulos e resultados assim-assim

23 out, 2025 - 00:07
Noite de quarta-feira com três goleadas na Liga dos Campeões: Chelsea, Liverpool e Bayern Munique venceram por larga margem.
Já no jogo grande do dia, o Real Madrid derrotou a Juventus, por 1-0, com golo de Bellingham.
Ainda houve duas partidas sem golos.
Liga dos Campeões, fase de liga, 3.ª jornada
Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
Athletic Bilbau 3-1 Qarabag
Chelsea 5-1 Ajax
Atalanta 0-0 Slavia Praga
Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool
Mónaco 0-0 Tottenham
Real Madrid 1-0 Juventus
Bayern Munique 4-0 Club Brugge
Sporting 2-1 Marselha