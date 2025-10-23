Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Liga dos Campeões

Champions. Goleadas, nulos e resultados assim-assim

23 out, 2025 - 00:07

Jogaram-se nove partidas esta quarta-feira e houve resultados para todos os gostos.

Noite de quarta-feira com três goleadas na Liga dos Campeões: Chelsea, Liverpool e Bayern Munique venceram por larga margem.

Já no jogo grande do dia, o Real Madrid derrotou a Juventus, por 1-0, com golo de Bellingham.

Ainda houve duas partidas sem golos.

Liga dos Campeões, fase de liga, 3.ª jornada

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Athletic Bilbau 3-1 Qarabag

Chelsea 5-1 Ajax

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Mónaco 0-0 Tottenham

Real Madrid 1-0 Juventus

Bayern Munique 4-0 Club Brugge

Sporting 2-1 Marselha

