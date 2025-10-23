Conte diz que o Nápoles contratou demasiados jogadores, mas tinha de ser: "Não é preciso desesperar"

Não é habitual ver-se um treinador a reconhecer que o clube investiu demasiado no mercado ou, sendo mais rigorosos, que mexeu demasiado na equipa. Antonio Conte, na ressaca da pesada derrota do Nápoles na Champions (2-6 vs. PSV), falou em inevitabilidade.

“É definitivamente desapontante. Quando coisas assim acontecem, nunca acontecem por acaso…”, deixou no ar. O Napoli, campeão nacional italiano e escudo que Diego Maradona defendeu entre 1984 e 1991, tem tido uma temporada oscilante: 10 jogos, seis vitórias e agora quatro derrotas, com 16 golos marcados e 16 golos sofridos.

Na época passada, a equipa de Conte perdeu apenas cinco vezes em 41 jogos, nos quais sofreu 30 golos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O treinador italiano, um antigo centrocampista cheio de pedalada, tem uma explicação. “O ano passado ganhámos o campeonato com poucos jogadores. Eles superaram-se sendo compactos e mantendo-se unidos como uma equipa. Este ano temos mais jogos e trouxemos mais jogadores”, refletiu.