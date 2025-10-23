Menu
Conte diz que o Nápoles contratou demasiados jogadores, mas tinha de ser: "Não é preciso desesperar"

23 out, 2025 - 11:55 • Hugo Tavares da Silva

Início de temporada complicado para o cidadão de Lecce: 10 jogos, seis vitórias, quatro derrotas, 16 golos marcados, 16 sofridos. Muito diferente da época passada...

Não é habitual ver-se um treinador a reconhecer que o clube investiu demasiado no mercado ou, sendo mais rigorosos, que mexeu demasiado na equipa. Antonio Conte, na ressaca da pesada derrota do Nápoles na Champions (2-6 vs. PSV), falou em inevitabilidade.

“É definitivamente desapontante. Quando coisas assim acontecem, nunca acontecem por acaso…”, deixou no ar. O Napoli, campeão nacional italiano e escudo que Diego Maradona defendeu entre 1984 e 1991, tem tido uma temporada oscilante: 10 jogos, seis vitórias e agora quatro derrotas, com 16 golos marcados e 16 golos sofridos.

Na época passada, a equipa de Conte perdeu apenas cinco vezes em 41 jogos, nos quais sofreu 30 golos.

O treinador italiano, um antigo centrocampista cheio de pedalada, tem uma explicação. “O ano passado ganhámos o campeonato com poucos jogadores. Eles superaram-se sendo compactos e mantendo-se unidos como uma equipa. Este ano temos mais jogos e trouxemos mais jogadores”, refletiu.

Ou seja, no ano passado o Nápoles fez os tais 41 jogos, jogou apenas Serie A e Coppa. Este ano, em outubro, os napolitanos já levam 10 jogos, sete no campeonato e três na Liga dos Campeões, torneio no qual já venceu o Sporting e perdeu contra o Manchester City. “Nove [contratações] foram demasiadas para mim, mas tínhamos de fazê-lo. Não é preciso desesperar.”

O treinador, nascido em Lecce há 56 anos, soma cinco troféus da Serie A, daí a mensagem tranquilizadora. “Temos muito trabalho para fazer. Temos de tentar recriar a química que tínhamos na época passada. Quando trazes nove caras novas para o balneário, vai levar tempo.”

Entre as nove contratações estão futebolistas como Kevin de Bruyne, a lenda do Manchester City, Vanja Milinkovic-Savic, Lorenzo Lucca, Eljif Elmas e Noa Lang.

