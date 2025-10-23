Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Nottingham Forest

Dyche. “Grande prestação contra uma grande equipa”

23 out, 2025 - 23:47

O Nottingham Forest venceu o FC Porto por 2-0 na terceira jornada da Liga Europa.

O novo treinador do Nottingham Forest, Sean Dyche, ficou “muito satisfeito” com o jogo e a vitória contra o FC Porto, para a Liga Europa.

“Muito satisfeito pela forma como jogámos, com pouco tempo de trabalho. Grande prestação contra uma grande equipa. Os rapazes trabalharam muito bem”, referiu.

Dyche acrescentou: “Foi importante também não sofrermos contra uma bela equipa. Estou muito contente pelos jogadores e pelos adeptos. É uma honra regressar, tanto tempo depois, a este clube”.

O técnico, que se estreou no banco, lembrou ainda que os jogadores já tiveram de ouvir três líderes esta temporada e que isso não é fácil. “Trabalharam vários cenários ao longo da temporada, e não é fácil quando as coisas não correm bem. Apesar de ganharem muito dinheiro, as coisas não são fáceis”.

