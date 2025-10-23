Espanha diz que "não seria explicável" não receber a final do Mundial 2030

23 out, 2025 - 10:33 • Inês Braga Sampaio
O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não contempla que a final do Mundial 2030 se realize fora de Espanha.
As possíveis sedes para o jogo decisivo, fruto da exigência de lotação mínima de 80 mil espectadores, são Madrid e Barcelona, em Espanha, e Casablanca, em Marrocos. Rafael Louzán não admite outra possibilidade que não a realização da final em território espanhol.
"Não seria explicável que Espanha não fosse a sede da final do Mundial. Espanha tem 55% do peso na organização, pelo que se sobreentende que Espanha deve ser a organizadora da final. Nós, atores do futebol, temos de estar unidos", sublinhou, numa participação no New Economy Forum.
A candidatura do novo Santiago Bernabéu (capacidade para 83.186 espectadores) à final sofreu um duro golpe na quarta-feira: não poderá ter dois parques de estacionamento subterrâneos e túnel de acesso direto ao estádio. O Supremo Tribunal de Justiça espanhol manteve a decisão original do Tribunal Administrativo de Madrid, por considerar que a medida seria para benefício único do Real Madrid e não de interesse público. Uma decisão passível de recurso, nos próximos 30 dias.
Barcelona candidata o Camp Nou (cujas obras de renovação terminarão em 2026, com aumento da lotação para 105 mil).
Casablanca apresenta o Hassan II, o futuro maior estádio do mundo, que quando terminar a construção, em 2028, terá capacidade para 115 mil pessoas e será a nova casa da seleção marroquina.
Mundial 2030
Assim "ninguém no planeta ficava fora da festa", d(...)
Em Portugal, só três estádios cumprem o requisito de lotação mínima de 40 mil espectadores imposta pela FIFA, pelo que só Luz, Dragão e Alvalade acolherão encontros da fase final. Ainda assim, o ex-secretário de Estado do Desporto garantiu, em entrevista no programa "Hora da Verdade", da Renascença e do "Público", que "teremos, no mínimo, uma dezena de jogos (...) e provavelmente mais de uma dezena" em solo português. João Paulo Correia também admitiu, contudo, que não estava garantido que Portugal acolhesse partidas da fase a eliminar.
Ainda do lado de Espanha, já há 11 estádios pré-selecionados: além de Bernabéu e Camp Nou, a RFEF escolheu Wanda Metropolitano (Madrid), RCDE (Barcelona), Anoeta (San Sebastián), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilha), La Rosaleda (Málaga), Nueva Romareda (Saragoça), El Riazor (Corunha) e San Mamés (Bilbau).
Louzán também espera ter Vigo (Balaídos) e Valência (Nou Mestalla) "preparados" para acolher jogos, já que "a última palavra será da FIFA".
Os espanhóis preveem que o Mundial 2030 terá um impacto sobre o produto interno bruto de cinco mil milhões de euros, o que duplica o investimento de 2,5 mil milhões na remodelação de estádios.