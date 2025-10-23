Espanha diz que "não seria explicável" não receber a final do Mundial 2030

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não contempla que a final do Mundial 2030 se realize fora de Espanha.

As possíveis sedes para o jogo decisivo, fruto da exigência de lotação mínima de 80 mil espectadores, são Madrid e Barcelona, em Espanha, e Casablanca, em Marrocos. Rafael Louzán não admite outra possibilidade que não a realização da final em território espanhol.

"Não seria explicável que Espanha não fosse a sede da final do Mundial. Espanha tem 55% do peso na organização, pelo que se sobreentende que Espanha deve ser a organizadora da final. Nós, atores do futebol, temos de estar unidos", sublinhou, numa participação no New Economy Forum.

A candidatura do novo Santiago Bernabéu (capacidade para 83.186 espectadores) à final sofreu um duro golpe na quarta-feira: não poderá ter dois parques de estacionamento subterrâneos e túnel de acesso direto ao estádio. O Supremo Tribunal de Justiça espanhol manteve a decisão original do Tribunal Administrativo de Madrid, por considerar que a medida seria para benefício único do Real Madrid e não de interesse público. Uma decisão passível de recurso, nos próximos 30 dias.

Barcelona candidata o Camp Nou (cujas obras de renovação terminarão em 2026, com aumento da lotação para 105 mil).

Casablanca apresenta o Hassan II, o futuro maior estádio do mundo, que quando terminar a construção, em 2028, terá capacidade para 115 mil pessoas e será a nova casa da seleção marroquina.