  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Midtjylland, Braga e Lyon lideram Liga Europa

23 out, 2025 - 23:20 • Lusa

Nove pontos após três jogos.

A+ / A-

O Midtjylland somou a terceira vitória seguida na Liga Europa e é um dos líderes da prova.

Ao fim de três rondas o Midtjylland (primeiro posicionado), o Sp Braga (segundo) e o Lyon, de Paulo Fonseca (terceiro) têm nove pontos.

Na TSC Arena, Sérvia, casa emprestada dos israelitas do Maccabi Tel Aviv, o Midtjylland superiorizou-se com golos de Franculino Djú (44 e 84), que passou pela formação do Benfica, com Billing (71) a marcar pelo meio, num desafio em que o luso Dani Silva viu o triunfo no banco dinamarquês.

O Young Boys recebeu e venceu na Suíça os búlgaros do Ludogorets (3-2), comandados pelo português Rui Mota, que apostou no compatriota Dinis Almeida de início, e a Roma, finalista em 2022/23 e um dos emblemas maiores em prova, voltou a desiludir, à semelhança do que tinha acontecido na última ronda, averbando a segunda derrota seguida na receção aos checos do Plzen (2-1).

No norte de França, PAOK e Lille, esta quinta-feira com Tiago Santos e Félix Correia de início, foram os responsáveis pelo encontro com mais golos da noite, com o desfecho a sorrir aos helénicos (4-3).

Os ex-benfiquistas Meite (18) e Zivkovic (23 e 74), que ainda desperdiçou um pontapé da marca do castigo máximo, e Konstantelias (43) foram os autores dos golos gregos, ao passo que Benjamin Andre (57) e Igamane (68 e 78) marcaram para os gauleses.

Com Paulo Bernardo entre os suplentes, o Celtic foi mais forte do que os austríacos do Sturm Graz, no Celtic Park, mas após reviravolta (2-1), o mesmo resultado com que o Celta de Vigo bateu em casa o Nice, de França, que contou com Tiago Gouveia nos últimos 20 minutos da partida.

De resto, o Utrecht continua afundado na tabela, só à frente do último Rangers, depois de hoje ter saído derrotado do campo do Friburgo (2-0), o Feyenoord somou os primeiros três pontos na receção ao Panathinaikos (3-1) e o luso Cardoso Varela foi lançado na reta final para fazer o golo do empate do Dínamo de Zagreb em Malmö (1-1).

A quarta ronda da fase de liga da Liga Europa acontece no dia 6 de novembro, com o Sporting de Braga a ser anfitrião do Genk, da Bélgica, e o FC Porto a visitar os neerlandeses do Utrecht.

Ouvir
