  • Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Liga Europa

O que tem de saber dos jogos europeus de FC Porto e SC Braga

23 out, 2025 - 11:03 • Lusa

'Dragões' e 'guerreiros' estão entre as sete equipas que venceram nas duas primeiras jornadas.

O FC Porto e o Sporting de Braga tentam esta quinta-feira manter o arranque 100% vitorioso na fase de liga da Liga Europa de futebol, jogando com o Nottingham Forest e Estrela Vermelha, respetivamente, na terceira jornada.

As duas equipas lusas presentes na segunda prova europeia de clubes estão entre as sete equipas que venceram nas duas primeiras jornadas, com os ‘dragões’ a visitarem os ingleses (20h00) e os ‘arsenalistas’ a receberem os sérvios (17h45), conjuntos que somaram apenas um ponto.

O FC Porto, que venceu com dificuldade nas duas primeiras jornadas, joga em Inglaterra, onde nunca ganhou, frente a um Nottingham Forest em crise, sem vitórias há 10 encontros e que perdeu os últimos quatro, estreando frente aos ‘dragões’ o terceiro treinador da temporada, Sean Dyche, que sucede ao australiano Ange Postecoglou e ao português Nuno Espírito Santo.

Farioli. "Temos de estar ao melhor nível" para defrontar Nottingham Forest

FC Porto

Farioli. "Temos de estar ao melhor nível" para defrontar Nottingham Forest

A partida está marcada para as 20h00 desta quinta-(...)

Em melhor momento estão os ‘azuis e brancos’, que, em 11 jogos esta temporada, têm apenas um empate, com o Benfica (0-0), na I Liga, e sofreram apenas dois golos, contra 26 marcados.

Apesar de não vencer para o campeonato há seis jogos, o Sporting de Braga conseguiu duas vitórias no arranque da Liga Europa, na qual ainda não sofreu golos, depois de vencer Feyenoord (1-0) e Celtic (2-0), recebendo agora o Estrela Vermelha, que visita pela segunda vez Portugal, depois de ter perdido com o FC Porto (2-1), na ronda anterior.

Os bracarenses vão encontrar pela sexta vez a equipa de Belgrado, a quem só ganharam uma vez, por 2-0 em casa, na Taça UEFA de 2007/08, perdendo na Sérvia (2-1), em 2021/22, registando-se três empates nos restantes jogos.

