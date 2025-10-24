Álvaro Aguado vai a julgamento por alegada agressão sexual a funcionária do Espanhol

O ex-futebolista do Espanhol Álvaro Aguado vai a julgamento por um alegado crime de agressão sexual a uma funcionária do clube.

A juíza do Tribunal e Instrução de Barcelona confirmou a acusação, depois de ter ouvido todas as partes. Os factos remontam à festa de subida do Espanhol à primeira divisão, a 24 de junho de 2024.

As celebrações tiveram lugar na discoteca Opium, de Barcelona. A alegada vítima, que assume "ter memórias pontuais", admitiu ter bebido álcool, algo a que não estava habituada, e ter fumado shisha. Também contou que referira a um amigo, durante essa mesma noite, que não gostava de Aguado e que não queria dançar com ele.

A queixa foi apresentada em janeiro de 2025, seis meses depois dos factos. A suposta vítima diz ter precisado de tempo para recuperar do impacto psicológico do ocorrido, além de ter receado perder o emprego.

De acordo com a jovem, Aguado tê-la-á penetrado vaginalmente "com força", "tendo ela pedido que parasse, sem êxito", e a praticar sexo oral, na casa de banho, uma zona reservada e sem câmaras de vigilância, além de ter impedido que alguém acedera ao local desde o exterior.

O futebolista admite ter mantido relações sexuais com a suposta vítima, no entanto, garante que foram consentidas e que foi ela que se "abalançou" sobre ele, que não se encontraria bem, e que, quando entraram nos lavabos, ela terá perguntado ao jogador se não se atrevia. Outras pessoas presentes falaram da "atitude provocadora" da queixosa.

Ainda assim, a juíza de instrução considera que existem "indícios suficientes" para levar Aguado a julgamento: a versão da mulher terá sido parcialmente corroborada por diferentes testemunhos e por mensagens trocadas após os factos, e o relatório forense também a sustenta. Além disso, a suposta vítima apresenta sintomatologia indicativa de transtorno por stress pós-traumático, compatível com as alegações.

Álvaro Aguado está atualmente sem clube, depois de ter deixado o Espanhol, no final da temporada passada. Formado entre Villarreal e Levante, o médio, de 29 anos, passou por clubes como Córdoba, Valladolid e Fuenlabrada, entre outros, antes de chegar ao Espanhol, em 2023/24.