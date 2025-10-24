Menu
Bruno Fernandes ia ganhar 3,2 milhões/mês na Arábia, mas preferiu ficar em Manchester

24 out, 2025 - 21:30 • Ricardo Vieira

Internacional português ouviu Ruben Amorim e Cristiano Ronaldo, mas as palavras da mulher acabaram por ser decisivas.

A+ / A-

O internacional português Bruno Fernandes fez revelações sobre o último verão, em que esteve a um passo de trocar o Manchester United pelo futebol da Arábia Saudita.

Em declarações à comunicação social a propósito do seu jogo 300 pelo United, o internacional português conta que “o Al Hilal podia oferecer 80 a 100 milhões de libras (91 a 114 milhões de euros)”.

Bruno Fernandes recebeu a proposta e foi falar com o treinador, Ruben Amorim.

“Disse-lhe: 'Esta é a proposta que tenho. Tenho de pensar, se o clube disser que quer vender-me para reforçar o plantel, eu entendo'. Mas não foi o caso. O clube sempre me disse que queria reforçar a equipa. O treinador disse-me: 'Queremos mais jogadores para te ajudar e tornarmo-nos uma equipa melhor, por isso não queremos que saias'", recorda o médio.

Se aceitasse a mudança para a Arábia Saudita, Bruno Fernandes ia ganhar um salário a rondar os 800 mil euros por semana, 3,2 milhões por mês.

O jogador do Manchester United falou com Amorim, mas foram as palavras da mulher que acabaram por ser decisivas.

"Perguntou-me se já tinha conseguido tudo o que sonhava no United. Sabe que não. Não sei se o vou conseguir, mas aspiro a ganhar a Premier League ou a Champions", afirmou Bruno Fernandes, em declarações citadas pelo jornal AS.

O antigo jogador do Sporting também conversou com Cristiano Ronaldo sobre uma eventual mudança para a Arábia Saudita e CR7 deu a sua opinião.

"Falei com ele sobre a situação, sobre a Arábia e tudo o resto. Não vou dizer o que ele me disse, mas conversámos sobre isso. O Cristiano deu a sua opinião sobre o que eu devia fazer. Com toda a experiência que tem, era importante para mim ouvir o que ele pensava, mas, obviamente, a decisão caberia sempre a mim e ao clube", sublinhou Bruno Fernandes.


