  Bola Branca 12h45
  24 out, 2025
PSG

Nuno Mendes na equipa da semana da Liga dos Campeões

24 out, 2025 - 12:58 • Redação

O golo e a assistência frente ao Bayer Leverkusen foram cruciais para a presença do lateral português do PSG no onze da semana da competição.

Nuno Mendes foi nomeado para a equipa da semana da terceira ronda da Liga dos Campeões.

O internacional português, lateral do PSG, destacou-se na vitória frente ao Bayer Leverkusen, por 7-2, ao marcar um golo e fazer uma assistência.

A restante "equipa ideal" é composta pelo guarda-redes Vicario (Tottenham), pelos defesas Gabriel Magalhães (Arsenal), Van Dijk (Liverpool) e Dumfries (Inter), pelos médios Fermin López (Barcelona), Nmecha (Borussia Dortmund) e Karl (Bayern Munique), e pelos avançados Anthony Gordon (Newcastle), Man (PSV) e Guruzeta (Athletic Bilbau).

Esta equipa é escolhida pelo Grupo de Observadores Técnicos da UEFA.

