​O tri na Libertadores ficou mais longe, mas Abel inspira-se nas palavras de Juanito

O Palmeiras perdeu na última madrugada contra a LDU de Quito por 3-0, no Equador, na primeira mão da semifinal da Copa Libertadores. Os três golos, de Gabriel Villamíl (2) e Lisandro Alzugaray, foram marcados na primeira parte.

Como não podia deixar de ser, haja mais ou menos competência, o protagonismo foi para a altitude, pois claro. Estádio Rodrigo Paz Delgado está localizado a 2.850 metros acima do nível do mar.

De acordo com o “Globo Esporte”, esta foi a quarta vez, desde novembro 2020, que Abel Ferreira sofreu um 0-3. Este resultado pesado obriga o Palmeiras a vencer, digamos, por 4-0 os equatorianos em São Paulo. O momento é particularmente sensível porque se segue à derrota com o Flamengo no Brasileiro.

“Infelizmente, não estivemos à altura da nossa competência. Não sei se foi a forma que entrámos no jogo, se como os jogadores interpretaram o que pedi, mas 90 minutos é muito…”, disse, quem sabe inspirado nas palavras de Juanito antes de um Real Madrid-Inter.

“Acho que nos custou entrar no jogo, não sei se pela adaptação ou se pelo adversário que entrou muito bem”, refletiu. “Tenho dúvidas sobre o penálti que sofremos, na imagem que eu vi, na minha opinião não é penálti. Acho que o Palmeiras não esteve na sua média e nosso adversário hoje foi muito melhor.”

E, esperançoso, prometeu lutar até ao fim: “Eu acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de golos ou mais. Não tenho pacto com ninguém. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até ao último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que, se há uma equipa que pode inverter essa vitória, somos nós.”

A segunda mão joga-se na madrugada de 31 de outubro, isto é, de quinta para sexta-feira da próxima semana.