  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Grécia

Rafa Benítez volta ao ativo. É o novo treinador do Panathinaikos

24 out, 2025 - 10:41 • Inês Braga Sampaio

Treinador espanhol, de 65 anos, estava sem trabalhar desde 2024. É o terceiro treinador do Panathinaikos esta temporada — o primeiro foi o português Rui Vitória.

Rafa Benítez é o novo treinador do Panathinaikos, anunciou o clube grego esta sexta-feira.

O técnico espanhol, de 65 anos, regressa ao ativo, depois de ter estado sem clube na temporada passada, após a saída do Celta de Vigo. Sucede ao grego Christos Kontis, despedido na sequência da derrota com o Feyenoord, por 3-1, na quinta-feira, a segunda na Liga Europa.

O Panathinaikos vai no terceiro treinador, esta época. Começou com Rui Vitória, demitido a meio de setembro, ao fim de dois jogos. Os "trefoli" estão no sétimo lugar da Super Liga grega, com nove pontos em seis jornadas, fruto de duas vitórias, três empates e uma derrota; e em 22.º na fase regular da Liga Europa, com três pontos em três jogos.

Benítez tem um currículo recheado. Foi duas vezes campeão espanhol e venceu uma Liga Europa com o Valência, conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes com o Liverpool, e já treinou Inter de Milão, Chelsea, Nápoles, Real Madrid, Newcastle, Everton, entre outros.

