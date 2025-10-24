Menu
Rafael Leão marca, mas Milan empata

24 out, 2025 - 23:23 • Lusa

Equipa poderá vir a ser ultrapassada pelo Inter.

A+ / A-

Um golo do português Rafael Leão revelou-se insuficiente para ajudar o Milan a vencer na receção ao Pisa (2-2), na abertura da oitava ronda da Liga italiana, e a liderança ficou em risco.

No Estádio Giuseppe Meazza, situado no bairro de San Siro, o golo madrugador do extremo internacional português, à passagem do minuto sete, abriu o ativo a favor dos rossoneri, uma vantagem que acabou por ser desfeita no segundo tempo, por culpa da grande penalidade cobrada pelo colombiano Juan Cuadrado, aos 60.

Na reta final, o angolano M"Bala Nzola (86) apareceu na cara de Maignan para marcar, só que o suplente utilizado Zachary Athekame (90+3) ainda conseguiu minimizar os danos para os milaneses.

Assim, a equipa comandada por Massimiliano Allegri passa a contabilizar 17 pontos na liderança, que fica, agora, à mercê de Inter Milão (segundo posicionado) e Nápoles (terceiro), que se defrontam no sábado, e ainda da Roma (quarta), todos com 15 pontos amealhados.

Já o Pisa continua a tentar deixar a zona perigosa da tabela, ocupando a 18.ª e antepenúltima posição, com quatro.

