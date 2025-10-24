Sérgio Conceição perde dérbi na Arábia Saudita

O campeão Al Ittihad, orientado por Sérgio Conceição, perdeu na receção ao Al Hilal (2-0) e segue sem vencer na Liga saudita de futebol desde a chegada do treinador português, podendo ficar mais distante do topo.

Em Jeddah, num clássico da sexta jornada disputado pelos únicos vencedores da prova nas últimas seis épocas, os visitantes marcaram pelo maliano Mahamadou Doumbia (41 minutos), na própria baliza, e o brasileiro Marcos Leonardo (57), ex-avançado do Benfica.

O internacional português Danilo Pereira jogou a tempo inteiro pelo Al Ittihad, tal como o compatriota Rúben Neves, que teve impacto nos dois golos do Al Hilal: cobrou um canto sob a esquerda, que foi desviado ao primeiro poste por Doumbia, e rematou para defesa incompleta do guarda-redes Hamed Al Shanqiti, batido na recarga por Marcos Leonardo.

Roger Fernandes, por opção técnica, e João Cancelo, devido a lesão, não constaram das opções de cada equipa, tendo o Al Hilal subido provisoriamente ao terceiro lugar, com 14 pontos, contra 10 do Al Ittihad, sétimo classificado, em igualdade com Al Khaleej e Neom.

O conjunto de Jeddah não ganha há três jornadas e sofreu a segunda derrota para a Liga saudita, num jogo em que foi orientado pela primeira vez em casa por Sérgio Conceição.

O ex-treinador do FC Porto e dos italianos do AC Milan, entre outros clubes, soma agora um empate e uma derrota na prova, intercaladas pela goleada fora diante dos iraquianos do Al-Shorta (4-1), para a terceira ronda da fase de liga da Liga dos Campeões asiáticos.

O Al Nassr, de Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel, comanda o campeonato e visitará o Al Hazem no sábado, acumulando os mesmos 15 pontos do Al Taawoun, segundo, que venceu fora na quinta-feira o Al Fayha (2-1), de Pedro Emanuel.

Horas antes do clássico, o Al Fateh, de José Gomes, alcançou a primeira vitória na Liga saudita, ao ganhar em casa ao Al Ettifaq (2-1), com um golo decisivo do suplente Jorge Fernandes, para sair da zona de despromoção e subir ao 15.º lugar, com quatro pontos.