Autocarro capota e adeptos do Flamengo ficam feridos em viagem para a meia-final da Libertadores

Um grupo de adeptos do Flamengo ficou ferido depois de um acidente com o autocarro que os transportava até Buenos Aires, para assistirem ao jogo com o Racing para a Copa Libertadores.



De acordo com as autoridades brasileiras, 16 adeptos ficaram feridos no momento em que o autocarro capotou, ainda no Rio de Janeiro. Não há vítimas mortais a assinalar.

O autocarro fazia parte de uma caravana organizada, que leva muitos adeptos do Flamengo até à Argentina para a segunda mão das meias-finais da Libertadores. O primeiro socorro aos feridos foi feito por outros adeptos que seguiam noutras viaturas.

De acordo com a "ESPN" brasileira, o motorista é um dos feridos com maior gravidade, para além de dois adeptos. Uma das claques do clube já informo que "ninguém corre risco de vida".

Numa breve nota, o Flamengo revela que "entrou em contacto" com as autoridades de Barra Mansa, uma localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, onde ocorreu o acidente, para agilizar o socorro aos adeptos.

O Flamengo venceu a primeira mão da eliminatória, no Maracanã, por 1-0 e discute o acesso à final na madrugada de quinta-feira no campo do Racing.

O clube brasileiro soma três Copas Libertadores no museu, conquistadas em 1981, 2019 e 2022.