Futebolista do Zenit escapa a tentativa de sequestro graças à intervenção de jogador de hóquei

O futebolista do Zenit Andrey Mostovoy foi vítima de uma tentativa de sequestro nas ruas de São Petersburgo e só escapou devido à intervenção de Alexandr Grakun, um atleta de hóquei.

A história foi contada pelos correspondentes da agência EFE em Moscovo. Há até vídeos do episódio a circular nas redes sociais. Mostovoy preparava-se para entrar na sua viatura quando alguns homens, vestidos de preto e encapuzados, o agarraram para o arrastar.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A intervenção de Grakun foi decisiva para separar o futebolista dos homens, que acabaram por fugir num carro preto.

A agência EFE revela que quatro homens foram detidos, também suspeitos do sequestro de um empresário. A detenção aconteceu, aliás, quando os suspeitos tentavam receber o dinheiro do resgate.

Andrey Mostovoy foi decisivo na vitória do Zenit contra o Dínamo Moscovo, no domingo, na jornada 13 da liga russa. E assim o clube de São Petersburgo manteve-se a três pontos da liderança, do Krasnodar.

O futebolista russo, nascido em Omsk em 1997, nada terá a ver com o Mostovoy que o público português ainda recorda. Mostovoy, o Andrey, conta com 20 jogos pela seleção e joga no Zenit desde 2018/19, começando pela equipa B e passando uma temporada no Sochi. Agora, joga ao lado do ex-Sporting Wendel.