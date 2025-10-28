Guarda-redes espanhol do Inter envolvido em acidente mortal em Itália

Josep Martínez, guarda-redes espanhol do Inter de Milão, atropelou mortalmente um homem, de 81 anos, nas imediações do centro de treinos do clube, esta terça-feira, segundo avança a imprensa italiana.

O acidente ocorreu às 9h30, em Fenegrò, na zona de Como. Ilações preliminares da investigação, de acordo com o diário "La Repubblica", apontam que a vítima, que movia em cadeira de rodas, ter-se-á sentido mal e mudado de direção de forma repentina, invadindo a faixa contrária, em que seguia o veículo do futebolista, provocando a colisão.

O impacto terá sido "extremamente violento". Martínez prestou assistência imediata e foram acionados vários meios de socorro — um helicóptero, uma ambulância e elementos das forças de segurança — para o local, ainda que em vão: a morte foi instantânea.

Martínez mostrou-se "visivelmente afetado" com o sucedido e prestou total colaboração às autoridades, segundo "La Repubblica".

Em sinal de luto, o Inter de Milão cancelou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Fiorentina, que estava programada para as 13h00.

Josep Martínez, guarda-redes internacional espanhol, de 27 anos, é suplente habitual de Yann Sommer no clube italiano, ainda que esta época já tenha sido titular na Serie A em duas ocasiões. Foi nos triunfos diante de Sassuolo (2-1) e Cagliari (2-0).