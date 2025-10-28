Ouvir
Messi e o Mundial que vem aí: "Poder defender o título em campo seria espetacular"

28 out, 2025 - 12:25 • Lusa

Messi é o futebolista com mais jogos disputados em Mundiais, com um total de 26, mais um do que o alemão Lothar Matthaus.

O argentino Lionel Messi, para muitos o melhor jogador da história do futebol, afirmou que ganhar o Mundial de 2022 foi o "sonho" da sua vida e que gostaria de defender o título em campo, em 2026.

Numa entrevista à estação de televisão norte-americana NBC, Messi, que atua no Inter Miami, espera estar apto no verão, para poder representar a Argentina na prova que se realiza de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México.

“Vai ser espetacular. É algo extraordinário poder estar num Mundial e gostaria de estar cá [nos Estados Unidos], sentir-me bem e sentir-me parte da seleção. Vou ver se posso estar a 100 por cento, pois poder defender o título em campo seria espetacular. É sempre um sonho jogar na seleção”, disse.

Na entrevista, Messi recordou que no Mundial de 2022 estava na sua mente todos os sacrifícios pelos quais passou para chegar até ao título.

“O que passei e o que percorri para conseguir isto, foi o sonho da minha vida, que se tornou realidade”, afirmou, salientando a sua família, a sua gente, a Argentina.

Messi renova com o Inter Miami até aos 41 anos

Estados Unidos

Messi renova com o Inter Miami até aos 41 anos

Argentino fica mais três anos no clube norte-ameri(...)

Messi sagrou-se campeão mundial em 2022, no Qatar, na quinta participação na prova (esteve antes nas edições de 2006, 2010, 2014 e 2018), depois de já ter vencido a Copa América (2021) – já ganhou, entretanto, a de 2024 – e a Finalíssima (2022), prova entre os campeões da Europa e da América do Sul.

Na semana transata, Messi renovou contrato por três anos com o Inter Miami, até 2028, afirmando que o fez por se sentir em boas condições, numa altura em que está a disputar os play-offs do campeonato norte-americano, a MLS.

“Sempre disse que me baseio em como estou hoje, no dia a dia, em como me sinto física e mentalmente. Senti-me muito bem durante este ano e sinto-me feliz a viver em Miami, tal como a minha família”, explicou o campeão mundial.

Messi é o futebolista com mais jogos disputados em Mundiais, com um total de 26, mais um do que o alemão Lothar Matthaus, e é o quarto na lista dos melhores golos, com 13, apenas atrás dos também germânicos Gerd Müller (14) e o líder Miroslav Klose (16) e do brasileiro Ronaldo (15).

O argentino contabiliza 41 golos e 20 assistências em 2025, para um total de 61 contribuições direitas para golo, em apenas 48 jogos e, na carreira, como sénior, contabiliza 918 golos e 412 assistências - 1.330 contribuições, em 1.186 jogos.

