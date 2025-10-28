Messi e o Mundial que vem aí: "Poder defender o título em campo seria espetacular"

O argentino Lionel Messi, para muitos o melhor jogador da história do futebol, afirmou que ganhar o Mundial de 2022 foi o "sonho" da sua vida e que gostaria de defender o título em campo, em 2026.

Numa entrevista à estação de televisão norte-americana NBC, Messi, que atua no Inter Miami, espera estar apto no verão, para poder representar a Argentina na prova que se realiza de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México.

“Vai ser espetacular. É algo extraordinário poder estar num Mundial e gostaria de estar cá [nos Estados Unidos], sentir-me bem e sentir-me parte da seleção. Vou ver se posso estar a 100 por cento, pois poder defender o título em campo seria espetacular. É sempre um sonho jogar na seleção”, disse.

Na entrevista, Messi recordou que no Mundial de 2022 estava na sua mente todos os sacrifícios pelos quais passou para chegar até ao título.

“O que passei e o que percorri para conseguir isto, foi o sonho da minha vida, que se tornou realidade”, afirmou, salientando a sua família, a sua gente, a Argentina.