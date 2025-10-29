Regresso de Pogba aos relvados pode estar para breve

29 out, 2025 - 17:28
O treinador do Mónaco, Sebastien Pocognoli, confirma que está para breve o regresso de Paul Pogba aos relvados.
O internacional francês, castigado por doping, não joga desde 3 de setembro de 2023.
O jogador, de 32 anos, chegou ao Mónaco em junho, mas tem estado a tentar recuperar a forma.
“Por agora, as coisas estão a correr bem. Espero que em breve ele regresse à equipa”, referiu Pocognoli.
O técnico coloca, no entanto, água na fervura: “O Paul do Manchester United ou do primeiro período na Juventus já tem uns anos”.
“Daquilo que tenho visto, ele ainda tem a técnica que nós conhecemos. O ritmo das partidas vai dar-nos algumas respostas. Ele pode ser a sua melhor versão no Mónaco, mas é o meu papel tentar guiá-lo a esse nível”.
O Mónaco é atualmente sexto classificado no campeonato gaulês.