Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mónaco

Regresso de Pogba aos relvados pode estar para breve

29 out, 2025 - 17:28

Treinador do Mónaco espera voltar a ver o melhor nível do internacional francês, que não joga há mais de dois anos.

A+ / A-

O treinador do Mónaco, Sebastien Pocognoli, confirma que está para breve o regresso de Paul Pogba aos relvados.

O internacional francês, castigado por doping, não joga desde 3 de setembro de 2023.

O jogador, de 32 anos, chegou ao Mónaco em junho, mas tem estado a tentar recuperar a forma.

“Por agora, as coisas estão a correr bem. Espero que em breve ele regresse à equipa”, referiu Pocognoli.

O técnico coloca, no entanto, água na fervura: “O Paul do Manchester United ou do primeiro período na Juventus já tem uns anos”.

“Daquilo que tenho visto, ele ainda tem a técnica que nós conhecemos. O ritmo das partidas vai dar-nos algumas respostas. Ele pode ser a sua melhor versão no Mónaco, mas é o meu papel tentar guiá-lo a esse nível”.

O Mónaco é atualmente sexto classificado no campeonato gaulês.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)