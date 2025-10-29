Ouvir
Treinador português está de saída do campeão crónico da Bulgária

29 out, 2025 - 14:25

Ludogorets informou que decorrem negociações com Rui Mota e a respetiva equipa técnica para a rescisão do contrato, decidida devido aos maus resultados e ao desempenho abaixo do esperado.

O treinador português Rui Mota, de 46 anos, vai deixar o comando técnico do Ludogorets, anunciou esta quarta-feira o clube campeão búlgaro.

Em comunicado do clube, o técnico da equipa secundária, Todor Zhivondov, vai já orientar o jogo frente ao Chernomorets Burgas, a contar para a Taça da Bulgária e agendado para quinta-feira.

Ainda de acordo com o clube, decorrem negociações com Rui Mota e a respetiva equipa técnica para a rescisão do contrato, decidida devido aos maus resultados e ao desempenho abaixo do esperado nos últimos meses, que, segundo o Ludogorets, não correspondem aos padrões estabelecidos ao longo dos anos.

Rui Mota assumiu o comando técnico da equipa em julho, depois de ter orientado o FC Noah, atual campeão da da Arménia. Sob a sua liderança, o Ludogorets, que se sagrou campeão nas últimas 14 edições da prova, somou apenas 10 vitórias em 23 jogos.

