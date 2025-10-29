Um Litmanen é bom, o que dizer de três? O mítico Jari baixou à 5ª divisão para jogar com os filhos

29 out, 2025 - 10:50 • Hugo Tavares da Silva
Jari Litmanen fez muita coisa. Alojou um cérebro futeboleiro supersónico. Não desperdiçava um minuto no treino, segundo Danny Blind. Inventava coisas do nada, desabafou certa vez Steven Gerrard. Ia para a sauna nu, apenas com as botas de futebol para as amolecer. É o protagonista do documentário “The King” e transformou-se no maior futebolista da história do seu país, a Finlândia, país pelo qual jogou em 137 ocasiões.
Mas, para além dos muitos títulos e do futebol imenso especialmente no Ajax, Jari Litmanen, hoje com 54 anos, nunca tinha jogado futebol oficial com os filhos. E foi isso mesmo que aconteceu no sábado. Vestiu a farda do Tallinna Kalev, um clube da quinta divisão da Estónia, para onde se mudou com a família há uns tempos.
A história está nas páginas do “Corriere della Sera”. O antigo 10 do Ajax, com passagens mais humildes embora entusiasmantes por Liverpool e Barcelona, entrou aos 60 minutos contra o Tallinna Zapoos. Jari entrou aos 60 minutos, juntando-se aos filhos no relvado. Caro tem 19 anos e Bruno tem 18.
O estilo de futebolista estava lá todo, não foi a lado nenhum, é assim com os grandes futebolistas. Na fotografia para a posteridade, notam-se as pernas arqueadas. E usou o 10, claro. O futebol ainda tem respeitinho por quem deve ter. De acordo com o diário italiano, o finlandês fez duas partidas e meteu um golo.
“Foi um momento único na vida”, escreveu nas redes sociais. “Tive a oportunidade de jogar com os meus dois filhos num jogo oficial. Tem de ser o meu último sonho como futebolista. Obrigado, mister e jogadores, com vocês tornou-se possível.”
Por ocasião do Euro 2020, disputado em 2021, o realizador do documentário acima mencionado deu uma entrevista à “Tribuna Expresso” e descreveu quem era Jari.
“No seu melhor, como Steven Gerrard disse no filme de uma maneira simpática, era um jogador que conseguia criar situações do nada. Parecia que não havia quaisquer possibilidades de criar alguma situação interessante, mas o cérebro dele é tão rápido, não sei que tipo de computador está a trabalhar lá”, refletiu.
“É um pensador rápido e também parece que ele via o campo todo de uma forma tridimensional, até quando estava de costas e por aí fora, sabia onde os outros estavam, onde devia meter a bola.”