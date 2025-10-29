Um Litmanen é bom, o que dizer de três? O mítico Jari baixou à 5ª divisão para jogar com os filhos

Jari Litmanen fez muita coisa. Alojou um cérebro futeboleiro supersónico. Não desperdiçava um minuto no treino, segundo Danny Blind. Inventava coisas do nada, desabafou certa vez Steven Gerrard. Ia para a sauna nu, apenas com as botas de futebol para as amolecer. É o protagonista do documentário “The King” e transformou-se no maior futebolista da história do seu país, a Finlândia, país pelo qual jogou em 137 ocasiões.

Mas, para além dos muitos títulos e do futebol imenso especialmente no Ajax, Jari Litmanen, hoje com 54 anos, nunca tinha jogado futebol oficial com os filhos. E foi isso mesmo que aconteceu no sábado. Vestiu a farda do Tallinna Kalev, um clube da quinta divisão da Estónia, para onde se mudou com a família há uns tempos.

A história está nas páginas do “Corriere della Sera”. O antigo 10 do Ajax, com passagens mais humildes embora entusiasmantes por Liverpool e Barcelona, entrou aos 60 minutos contra o Tallinna Zapoos. Jari entrou aos 60 minutos, juntando-se aos filhos no relvado. Caro tem 19 anos e Bruno tem 18.

O estilo de futebolista estava lá todo, não foi a lado nenhum, é assim com os grandes futebolistas. Na fotografia para a posteridade, notam-se as pernas arqueadas. E usou o 10, claro. O futebol ainda tem respeitinho por quem deve ter. De acordo com o diário italiano, o finlandês fez duas partidas e meteu um golo.