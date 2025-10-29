Vinícius pede desculpa pela atitude contra o Barça. Ambiente no balneário do Real estará tenso

29 out, 2025 - 14:40 • Eduardo Soares da Silva
O avançado do Real Madrid Vinícius Jr. pediu desculpas nas redes sociais pela reação após ser substituído no clássico de domingo contra o Barcelona, que terminou com vitória dos "merengues", por 2-1.
O brasileiro de 25 anos foi substituído aos 75 minutos, ficou visivelmente irritado e foi direto para o balneário. Desculpa-se agora, nas redes sociais.
"Quero pedir desculpa a todos os adeptos pela minha reação, assim como o fiz no treino de hoje [quarta-feira, 29], pessoalmente. Peço novamente aos meus companheiros, ao clube e ao presidente", afirma, sem mencionar o treinador Xabi Alonso.
Vini justifica que, "por vezes, a paixão leva a melhor por querer ganhar sempre e ajudar a minha equipa."
"O meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por este clube e pelo que representa. Prometo continuar a lutar a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como fiz desde o primeiro dia", termina a nota.
O extremo está na oitava temporada no Real Madrid e soma um total de cinco golos e quatro assistências em 13 jogos esta época. Tem sido um habitual titular, foi suplente utilizado em dois jogos do campeonato até ao momento.
O pedido de desculpas de Vinícius Jr. surge no mesmo dia em que o jornal "The Athletic" noticia que existe um mau ambiente crescente no balneário dos "merengues", principalmente a envolver os jogadores mais experientes.
De acordo com a publicação, os problemas entre equipa técnica e o plantel vão "muito para lá" do momento da substituição de Vinícius Jr.
Citando fontes no clube e próximas dos jogadores, Xabi Alonso tentou alterar muitos hábitos que considerava negativos para a equipa e que estavam instalados nos quatro anos de Carlo Ancelotti no comando técnico.
Em campo, o treinador terá pedido mais compromisso à equipa quando não está em posse de bola e anunciado que ninguém tem a titularidade garantida nas suas opções.
Alonso terá ainda introduzido regras mais firmes sobre horários de chegada e "tentou assegurar mais disciplina e ordem no dia a dia, com mais trabalho no ginásio e de prevenção de lesões, mais sessões vídeo em grupo e individuais", segundo uma fonte citada pelo jornal.
No entanto, muitas das mudanças não foram bem recebidas por vários jogadores, principalmente os mais veteranos na equipa, que se terão sentido "desrespeitados."
Ainda assim, o Real Madrid segue de vento em popa e ganhou 15 dos 16 jogos feitos esta época. A única derrota foi na visita ao rival Atlético de Madrid, jogo em que foi goleado por 5-2.
A vitória com a Juventus na última semana e, principalmente, no clássico contra o Barcelona no último domingo fortalecem a liderança de Xabi Alonso. Os "merengues" lideram o campeonato com 27 pontos somados, mais cinco do que o Barcelona.