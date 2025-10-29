Vinícius pede desculpa pela atitude contra o Barça. Ambiente no balneário do Real estará tenso

O avançado do Real Madrid Vinícius Jr. pediu desculpas nas redes sociais pela reação após ser substituído no clássico de domingo contra o Barcelona, que terminou com vitória dos "merengues", por 2-1.

O brasileiro de 25 anos foi substituído aos 75 minutos, ficou visivelmente irritado e foi direto para o balneário. Desculpa-se agora, nas redes sociais.

"Quero pedir desculpa a todos os adeptos pela minha reação, assim como o fiz no treino de hoje [quarta-feira, 29], pessoalmente. Peço novamente aos meus companheiros, ao clube e ao presidente", afirma, sem mencionar o treinador Xabi Alonso.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Vini justifica que, "por vezes, a paixão leva a melhor por querer ganhar sempre e ajudar a minha equipa."

"O meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por este clube e pelo que representa. Prometo continuar a lutar a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como fiz desde o primeiro dia", termina a nota.

O extremo está na oitava temporada no Real Madrid e soma um total de cinco golos e quatro assistências em 13 jogos esta época. Tem sido um habitual titular, foi suplente utilizado em dois jogos do campeonato até ao momento.

Mau ambiente no balneário

O pedido de desculpas de Vinícius Jr. surge no mesmo dia em que o jornal "The Athletic" noticia que existe um mau ambiente crescente no balneário dos "merengues", principalmente a envolver os jogadores mais experientes.

De acordo com a publicação, os problemas entre equipa técnica e o plantel vão "muito para lá" do momento da substituição de Vinícius Jr.