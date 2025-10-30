Aos 15 anos, Max Dowman foi titular pelo Arsenal e agora tem Fàbregas na mira

Há muito boa gente que ainda se lembra quando Cesc Fàbregas apareceu. O Arsenal foi buscá-lo à oficina de talentos do Barcelona e Wenger apostou nele. Com apenas 17 anos e 103 dias, o refinado e destemido centrocampista foi titular na Premier League. Estávamos em 2004. O recorde aguenta-se desde então. Talvez esteja na mira de Max Dowman, o miúdo de 15 anos que na quarta-feira se estreou a titular pela equipa de Mikel Arteta, na Taça da Liga, e se converteu no mais jovem de sempre a jogar de início pelos londrinos. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Nasceu em 2009, em Chelmsford, veste a camisola 56, é canhoto e há apenas oito dias tinha marcado dois golos na Youth League, na derrota dos gunners contra o Atlético Madrid. Esta época já jogou pela equipa principal, pelos sub-21 e sub-19 do clube de Londres.

É assombroso: Dowman tem 15 anos e 302 dias, celebra o 16.º aniversário na noite de fim de ano. De acordo com a Sky Sports, o jovem futebolista começou a treinar com a equipa principal do Arsenal com apenas 14 anos. Contra o Brighton, Dowman tentou oito dribles e completou cinco deles. Ganhou nove duelos e quatro faltas. Arteta revelou aos jornalistas que Max apenas sorriu mansamente quando descobriu que ia ser titular. O treinador basco refletiu sobre isso e até reconheceu que poderá ser esse o segredo. “Ele não faz grande alarido disso, simplesmente faz o que sabe fazer melhor, que é jogar futebol, jogar futebol com muita coragem e determinação”, disse Arteta.