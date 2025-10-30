Ouvir
Aos 15 anos, Max Dowman foi titular pelo Arsenal e agora tem Fàbregas na mira

30 out, 2025 - 11:44 • Hugo Tavares da Silva

O mais jovem de sempre a jogar de início pelo Arsenal nasceu em 2009, veste a camisola 56, é canhoto e há apenas oito dias tinha marcado dois golos na Youth League.

A+ / A-

Há muito boa gente que ainda se lembra quando Cesc Fàbregas apareceu. O Arsenal foi buscá-lo à oficina de talentos do Barcelona e Wenger apostou nele. Com apenas 17 anos e 103 dias, o refinado e destemido centrocampista foi titular na Premier League. Estávamos em 2004.

O recorde aguenta-se desde então. Talvez esteja na mira de Max Dowman, o miúdo de 15 anos que na quarta-feira se estreou a titular pela equipa de Mikel Arteta, na Taça da Liga, e se converteu no mais jovem de sempre a jogar de início pelos londrinos.

Nasceu em 2009, em Chelmsford, veste a camisola 56, é canhoto e há apenas oito dias tinha marcado dois golos na Youth League, na derrota dos gunners contra o Atlético Madrid. Esta época já jogou pela equipa principal, pelos sub-21 e sub-19 do clube de Londres.

É assombroso: Dowman tem 15 anos e 302 dias, celebra o 16.º aniversário na noite de fim de ano. De acordo com a Sky Sports, o jovem futebolista começou a treinar com a equipa principal do Arsenal com apenas 14 anos. Contra o Brighton, Dowman tentou oito dribles e completou cinco deles. Ganhou nove duelos e quatro faltas.

Arteta revelou aos jornalistas que Max apenas sorriu mansamente quando descobriu que ia ser titular. O treinador basco refletiu sobre isso e até reconheceu que poderá ser esse o segredo.

“Ele não faz grande alarido disso, simplesmente faz o que sabe fazer melhor, que é jogar futebol, jogar futebol com muita coragem e determinação”, disse Arteta.

E acrescentou: “Ele mostrou uma capacidade incrível, uma capacidade para, com 15 anos, superar jogadores do nível da Premier League. É, definitivamente, algo especial”.

Segue-se agora o Burnley-Arsenal, no domingo, para a Premier League. O tal recorde de Fàbregas promete continuar a viver lá no alto da história, porém há um que é mais incerto e apetecível: o de mais precoce goleador da história do Arsenal. Esse trono também pertence a Fàbregas, que molhou a sopa com apenas 16 anos e 212 (vs. Wolves, 2003). O treinador do Como sabia uma coisa ou duas de futebol em tão tenra idade, hein?

Mas Max Dowman está aí, pronto para jogar, pronto para ser titular, segundo Arteta, e pronto para bater na baliza.

