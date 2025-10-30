O "antes e o depois de Abel" num Brasileirão mais verdão, segundo Nuno Campos

"Há um antes e um depois de Abel [Ferreira] ao nível dos treinadores, não só portugueses, no Brasil".

A opinião é de Nuno Campos, técnico português que passou pelos sub-23 do Flamengo, em declarações a Bola Branca, no dia em que o 'timoneiro' do Palmeiras completa cinco anos no futebol brasileiro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Abel soma 10 títulos pelo Palmeiras, é o mais titulado, tendo erguido dois campeonatos, duas taças Libertadores ou uma Recopa Sul-americana. Ao todo foram mais de 200 vitórias, por parte de quem é hoje idolatrado pela maioria dos adeptos palmeirenses. Nesta sua passagem pelo clube, o 'verdão' encaixou ainda 345 milhões de euros em vendas.

"O Abel está a fazer algo impressionante. Não só o trabalho normal, mas também os títulos que já ganhou pelo Palmeiras. No Brasil, normalmente não dão tempo para isso. E o Abel conseguiu ter esse tempo de forma unânime, demonstrando ser uma pessoa inteligente e um conhecedor nato do que seria necessário para ganhar no Brasil", justifica Nuno Campos, antes de nova decisão - nas 'meias' da Libertadores - para o homem que um dia treinava a equipa B do Sp. Braga quando o agora principal era adjunto de Paulo Fonseca nos minhotos.

"Conheço um pouco algumas equipas do Equador, fruto também das conversas que mantive com o Renato [Paiva, que treinou o Independiente del Valle], e a Liga de Quito tem a questão da altitude quando joga em casa, mas agora em S. Paulo isso não se vai colocar. Aglomera jogadores e, tendo homens rápidos, tentará jogar em contra-ataque. Altitude? Sente mais quem sobe do que quem desce...", justifica Nuno Campos, a finalizar.