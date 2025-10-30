Ouvir
Taça Libertadores

Rui Tavares. “Acredito que Palmeiras possa dar a volta ao jogo”

30 out, 2025 - 16:45

Esta madrugada joga-se a segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores. Palmeiras perdeu 3-0.

A+ / A-

Abel Ferreira celebra cinco anos como treinador do Palmeiras, no dia em que vai tentar chegar a mais uma final da Libertadores.

O “Verdão” perdeu 3-0 na primeira mão contra o Liga de Quito.

Rui Tavares, que trabalhou com Renato Paiva no Independiente, do Equador, e nos brasileiros do Botafogo e do Fortaleza, considera que o Palmeiras ainda não caiu da prova que Abel já venceu por duas vezes.

“Acredito que o Palmeiras possa dar a volta ao jogo. Já o fez em diversos contextos e agora vai jogar em sua casa, mais confortável. Ir a Quito jogar em altitude é muito complicado”, disse.

Cinco anos depois, Abel vive algum “desgaste”, que poderá fazê-lo a fechar a porta do clube paulista, no fim da época brasileira, em dezembro.

Segundo no campeonato, o Palmeiras tenta resgatar o principal título interno perdido para o Botafogo em 2024. Há menos fulgor agora, mas tal também tem uma explicação, segundo Rui Tavares.

“O Palmeiras acabou por vender alguns jogadores que eram importantes e isso pode ter interferido para criar alguma desestabilização do trabalho, mas a verdade é que estão na luta pelo título e em jogo para a Libertadores”, acrescentou.

Para trás, não se apagam uma Recopa, duas Taças Libertadores, dois Brasileirões, três copas Paulistas, uma Taça e uma Supertaça do Brasil, ou seja, 10 títulos.

A partida entre Palmeiras e Liga de Quito está marcada para as 00h30, hora de Lisboa.

