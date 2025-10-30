Susto. Jogador colapsa em campo

30 out, 2025 - 00:14
O médio Bilal Nadir, do Marselha, colapsou em campo durante a partida contra o Angers.
O jogador, de 21 anos, tinha entrado aos 76 minutos e caiu aos 88, sem contacto de qualquer outro jogador.
Nadir foi rapidamente assistido em campo e após vários minutos de tensão já saiu consciente do relvado.
O atleta foi levado ao hospital, onde está em observação.
Até ao momento, o Marselha ainda não revelou detalhes sobre o estado clínico do jogador nem a causa do colapso.
No final da partida, o técnico De Zerbi disse: "Ele recuperou a consciência, e foi para o hospital fazer exames. Estamos todos preocupados, esperamos que não seja nada de grave",
Dentro das quatro linhas as duas equipas empataram 2-2.