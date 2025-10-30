Susto. Jogador colapsa em campo

O médio Bilal Nadir, do Marselha, colapsou em campo durante a partida contra o Angers.

O jogador, de 21 anos, tinha entrado aos 76 minutos e caiu aos 88, sem contacto de qualquer outro jogador.

Nadir foi rapidamente assistido em campo e após vários minutos de tensão já saiu consciente do relvado.

O atleta foi levado ao hospital, onde está em observação.

Até ao momento, o Marselha ainda não revelou detalhes sobre o estado clínico do jogador nem a causa do colapso.

No final da partida, o técnico De Zerbi disse: "Ele recuperou a consciência, e foi para o hospital fazer exames. Estamos todos preocupados, esperamos que não seja nada de grave",

Dentro das quatro linhas as duas equipas empataram 2-2.