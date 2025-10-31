Palmeiras de Abel Ferreira dá a volta ao LDU Quito e está na final da Libertadores

O Palmeiras derrotou na última quinta-feira o LDU Quito, por 4-0, dando a volta ao resultado da primeira mão e apurando-se para a final da Taça dos Libertadores

A equipa brasileira, liderada pelo técnico português Abel Ferreira, tinha sido derrotada por 3-0 em solo equatoriano, mas conseguiu vencer na segunda mão por 4-0 e está na final da Taça dos Libertadores.

Em São Paulo, a remontada começou a ser construída por Ramón Sosa, aos 20 minutos de jogo. Bruno Fuchs deu nova vida ao "Verdão" a reduzir ainda mais a desvantagem nos descontos do primeiro tempo.

O médio Raphael Veiga, figura do Palmeiras de Abel, igualou a eliminatória aos 68 minutos e o golo do apuramento chegou já perto do final. De penálti, aos 81 minutos, Veiga bisou e apurou o Palmeiras para a final.

A final joga-se dia 29 de novembro no Estádio Monumental Lima, no Peru, onde o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, protagnizando assim mais uma final da Taça dos Libertadores entre duas equipas brasileiras.

Até ao momento o Palmeiras já ganhou quatro vezes a Taça dos Libertadores, duas delas com o treinador português no comando técnico, em 2020 e 2021. Desde então que não chegava à final da prova.

O Palmeiras de Abel Ferreira está também na luta pela conquista do Brasileirão. Lidera com mais um ponto do que o Flamengo e mais cinco do que o Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim.



O técnico de 46 anos está na sexta temporada no clube brasileiro. Venceu sete troféus: para além das duas Libertadores, foi duas vezes campeão, venceu uma Copa do Brasil, uma Supercopa brasileira e uma Recopa Sudamericana.

[Atualizado às 9h15 - mais detalhes]