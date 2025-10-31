Turquia suspende 149 árbitros por apostas desportivas

A federação de futebol da Turquia suspendeu 149 árbitros, acusados de apostarem em jogos e assim violarem a proibição de o fazer.

“A arbitragem é uma profissão de honra. Quem manchar essa honra (...) nunca mais participará no futebol turco”, vincou o presidente do organismo, Ibrahim Haciosmanoglu.

Na segunda-feira, o futebol turco ficou em choque com as conclusões de uma investigação da federação, que envolveu 571 árbitros das ligas profissionais, e da qual resultou que 371 possuem contas em plataformas de apostas desportivas, sendo que 152 apostam ativamente.

As suspensões aos 149 ‘juízes’ punidos variam entre os oito e os 12 meses, detalhou a federação, acrescentando que continuam em curso investigações sobre mais três elementos.

O organismo especificou que 22 dos implicados (sete árbitros principais e 15 assistentes) atuam na primeira divisão.

Do grupo visado, 10 dos profissionais identificados fizeram mais de 10.000 apostas, sendo que o mais ativo realizou um total de 18.227 apostas.

No mesmo relatório, refere-se que 42 árbitros apostaram, cada um, em mais de 1.000 jogos.

A federação de futebol turca não especificou, no entanto, se algum dos suspensos é suspeito de ter apostado em desafios que os próprios dirigiram, infração ainda mais grave e com molduras penais mais fortes.

Entretanto, o Ministério Público de Istambul abriu igualmente uma investigação judicial sobre o caso.