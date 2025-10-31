Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

Turquia suspende 149 árbitros por apostas desportivas

31 out, 2025 - 19:46 • Lusa

A federação turca investigou 571 árbitros. As suspensões são entre os oito e os 12 meses.

A+ / A-

A federação de futebol da Turquia suspendeu 149 árbitros, acusados de apostarem em jogos e assim violarem a proibição de o fazer.

“A arbitragem é uma profissão de honra. Quem manchar essa honra (...) nunca mais participará no futebol turco”, vincou o presidente do organismo, Ibrahim Haciosmanoglu.

Na segunda-feira, o futebol turco ficou em choque com as conclusões de uma investigação da federação, que envolveu 571 árbitros das ligas profissionais, e da qual resultou que 371 possuem contas em plataformas de apostas desportivas, sendo que 152 apostam ativamente.

As suspensões aos 149 ‘juízes’ punidos variam entre os oito e os 12 meses, detalhou a federação, acrescentando que continuam em curso investigações sobre mais três elementos.

O organismo especificou que 22 dos implicados (sete árbitros principais e 15 assistentes) atuam na primeira divisão.

Do grupo visado, 10 dos profissionais identificados fizeram mais de 10.000 apostas, sendo que o mais ativo realizou um total de 18.227 apostas.

No mesmo relatório, refere-se que 42 árbitros apostaram, cada um, em mais de 1.000 jogos.

A federação de futebol turca não especificou, no entanto, se algum dos suspensos é suspeito de ter apostado em desafios que os próprios dirigiram, infração ainda mais grave e com molduras penais mais fortes.

Entretanto, o Ministério Público de Istambul abriu igualmente uma investigação judicial sobre o caso.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 31 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)