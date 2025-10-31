"Uma noite mágica". Abel festeja apuramento para final da Libertadores e mantém segredo sobre renovação

"Na nossa vida temos duas formas de encarar. É impossível, mas podemos fazer. O meu primeiro foco foi como criar algo para mobilizar essas tropas, porque essa equipa já fez quatro golos em 15 minutos. Ainda agora fizemos três em 15 contra o São Paulo. Tinha que arranjar algo que acreditassem que fosse possível, não tem nada a ver com coisas empíricas. Foi uma noite mágica porque estivemos concentrados, focados e inspirados", atira.

O português, desde 2020 no clube de São Paulo, explicou como conseguiu convencer os jogadores que a reviravolta era possível.

"Penso que todos os dias tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Não sei se vou conseguir ser capaz de entregar esse tipo de vitórias porque o futebol tem ganhar, perder e empatar. Por isso sou tão mau perdedor", começou por dizer.

O Palmeiras lidera o Brasileirão e vai disputar a final da mais importante prova do continente sul-americano com o Flamengo. A reviravolta épica levou Abel Ferreira às lágrimas, mas o treinador diz que "ainda não consegue desfrutar das vitórias."

O treinador português Abel Ferreira não conteu a emoção ao festejar o apuramento do Palmeiras para a final da Libertadores, com uma "noite mágica" frente ao LDU Quito que permitiu dar a volta aos três golos sofridos no Equador. Com contrato a terminar, o técnico não abre o jogo sobre a renovação.

Abel refletou sobre o momento que trocou o PAOK, da Grécia, pelo Palmeiras: "O meu pai não acreditava que eu fosse sair de Portugal. Só havia um elemento da nossa equipa técnica que conhecia o Palmeiras.. O que me fez atravessar o Atlântico foi uma crença. Magia e acreditar sem ver. Vou para o Palmeiras. Podia ser Palmeiras ou outro clube, mas tem a ver com teu trabalho e magia é tudo."

"Sou grato ao futebol brasileiro, ao Palmeiras por tudo que conseguimos juntos. Mas tive que subir escadas. Não sou o Guardiola, ninguém sabia quem eu era. Aqui eu acho que se juntou muita coisa. Os valores do clube, do treinador, a filosofia do clube. Foi o primeiro clube que fiz entrevista", acrescentou.

Renovação é tabu e o elogio da presente

Abel Ferreira está em final de contrato com o clube. O tema tem sido recorrente sempre que o português fala à comunicação social. Depois do terceiro apuramento para a final da Libertadores, o treinador volta a manter o tabu.

"A Leia [presidente] sabe o que eu quero. Eu fiquei muito magoado com aquilo que ouvi de uma parte dos adeptos, não estava à espera. Por isso, digo à presidente que não vale assinar, porque não vou continuar se não houver condições de assinar", explica.

O treinador revelou ainda que já foi contactado "de todos os lados" por outros clubes.

"É duro estar no Brasil, não pelo clube, mas questiono-me se quero continuar. O Palmeiras é um oásis, os jogadores sabem que eu gosto de os treinar. Estou aqui há cinco anos, pensei que seriam cinco meses. Gosto de estar aqui", prosseguiu.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, interrompeu a conferência de imprensa para assumir o microfone e congratular o treinador pelo apuramento: "Este homem sabe o que faz e sabe o que diz. Antes do jogo disse-me: “Leila, hoje será uma noite histórica, mágica”. E realmente foi, obrigada."

O Palmeiras tem quatro Libertadores no seu museu e duas delas foram conquistadas por Abel Ferreira, em 2020 e 2021. Leila não esconde a sua opinião sobre o lugar de Abel na história do clube.

"É o maior treinador da história do Palmeiras. Sem dúvida alguma, ele sabe disso e que sempre o apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis", terminou.

A final joga-se dia 29 de novembro no Estádio Monumental Lima, no Peru, onde o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, protagnizando assim mais uma final da Taça dos Libertadores entre duas equipas brasileiras.