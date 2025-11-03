Ouvir
Jogador de futebol entre os feridos no esfaqueamento em Inglaterra

03 nov, 2025 - 17:03 • Eduardo Soares da Silva

Jonathan Gjoshe joga no quinto escalão, está internado no hospital e não corre risco de vida nesta altura.

Jonathan Gjoshe, médio do Scunthorpe United, é um dos 11 feridos do esfaqueamento em massa num comboio em Inglaterra, no último sábado.

De acordo com a nota oficial do clube da quinta divisão, Gjoshe sofreu "ferimentos, mas não corre risco de vida como resultado do ataque." O jogador está ainda internado no hospital e o Scunthorpe United "não pode fornecer mais informações devido às investigações em curso."

"Todos no clube enviamos os os nossos sinceros votos de recuperação total a Jonathan, que também se estendem a todas as vítimas a bordo do comboio", pode ler-se na nota.

O suspeito do esfaqueamento foi formalmente acusado, esta segunda-feira, de 11 crimes de tentativa de homícidio.

As autoridades britânicas descartaram que o caso se tratasse de terrorismo, considerando que o agressor agiu de forma solitária.

Ao final da tarde de domingo, cinco das vítimas receberam alta hospitalar. Entre os feridos que permanecem internados está um membro da tripulação do comboio, que tentou conter o agressor e se encontra em estado grave, informou a polícia.

