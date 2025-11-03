Ouvir
"Tem aquela fome de golo". Guardiola coloca Haaland no patamar de Messi e Ronaldo

03 nov, 2025 - 18:17 • Lusa

Avançado leva 17 golos marcados em 13 jogos esta temporada e é o melhor marcador da Premier League com mais do dobro dos golos marcados pelo segundo classificado.

A+ / A-

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, considerou que o avançado norueguês Erling Haaland está no mesmo nível dos futebolistas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em termos de capacidade goleadora.

“É como quando tínhamos Messi ou Cristiano, a influência deles no jogo é enorme. Mas é claro que precisamos de golos de outros, de Phil [Foden], de Tijjani [Reijnders] e dos outros que tiveram chances”, disse Guardiola após a vitória contra o Bournemouth (3-1), com dois golos do ponta de lança nórdico.

No domingo, Haaland ‘bisou’ e já leva 26 golos pelo clube em que alinham os portugueses Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, e pela seleção nesta fase inicial da época, 13 deles na Liga inglesa, seguindo como o líder na lista de marcadores em Inglaterra.

Questionado se o ponta de lança norueguês está no nível de Messi ou Ronaldo, Guardiola não teve dúvidas: “Claro que está, basta olhar os números dele”.

Segundo o técnico catalão, “a diferença é que Messi e Ronaldo fazem isso há 15 anos, mas este [Haaland] também é de outro nível”.

“Ele tem aquela fome de golo que o torna num jogador de elite. Já disse muitas vezes como é incrível treiná-lo. Às vezes sou duro com ele, mas ele tem a mente aberta. Sem ele, será difícil, para ser honesto, mas temos sorte de o Omar [Marmoush] estar de volta e de termos muitos jogadores em boa forma”, acrescentou Guardiola.

O próximo duelo do Manchester City será precisamente diante do anterior clube de Erling Haaland, o Borussia Dortmund, que na quarta-feira visita os ‘citizens’ para a quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Saiba Mais
