Liga Europa

​Árbitro escocês no Utrecht-FC Porto e um árbitro húngaro no Braga-Genk

04 nov, 2025 - 11:22 • Hugo Tavares da Silva

Os jogos disputam-se na quinta-feira às 17h45 e 20h00.

Já se conhecem os árbitros para a próxima jornada europeia de FC Porto e SC Braga na Liga Europa.

Nos Países Baixos, o Utrecht-FC Porto (quinta-feira, 17h45) vai ser apitado pelo escocês John Beaton, de 43 anos, que terá como assistentes David McGeachie e Graeme Stewart. Já Calum Scott será o quarto árbitro e Andrew Dallas fica encarregue do VAR, enquanto Stuart Atwell será o AVAR.

O FC Porto está na 15.ª posição da fase liga da Liga Europa, com seis pontos em nove possíveis. Já o SC Braga só sabe ganhar, liderando a par do Midtjylland e do Lyon de Paulo Fonseca.

No Braga-Genk, que será jogado a partir das 20h00 de quinta-feira, o homem do apito será o húngaro Balázs Berke. Os seus assistentes serão Vencel Tóth e Péter Kóbor.

O quarto árbitro será Gergo Bogár, enquanto no VAR e no AVAR estarão Piotr Lasyk e Tomasz Kwiatkowski.

