Liga dos Campeões

Bayern vence em casa do campeão europeu PSG, mesmo reduzido a dez

04 nov, 2025 - 22:01 • Redação

Confira todos os resultados da noite de Liga dos Campeões, que teve dois golos portugueses.

O Bayern de Munique foi ao Parque dos Príncipes vencer o Paris Saint-Germain, por 2-1, num jogo com golo português e uma expulsão do herói dos bávaros.

O ex-Porto Luis Díaz abriu o marcador para o Bayern logo aos quatro minutos. Dembele ainda viu um golo de anulado pelo VAR, por fora de jogo, antes de Marquinhos entregar uma bola a Luis Díaz, que bisou sem dificuldade aos 32 minutos.

O colombiano viria a ser expulso nos descontos da primeira parte por uma entrada de carrinho, por trás, sobre Hakimi, que deixou o lateral lesionado.

No segundo tempo, João Neves, que foi lançado com Gonçalo Ramos aos 66 minutos, ainda reduziu, mas não evitou a derrota do PSG.

O Bayern segue líder da prova com 12 pontos, os mesmos que o Arsenal. Os bávaros ainda não perderam esta época em todas as competições. Já o PSG fica no 3.º lugar, com os mesmos 9 pontos somados.

Nos restantes jogos do dia, o Liverpool bateu o Real Madrid, por 1-0, num jogo em que Thibaut Courtois esteve em grande plano.

Os "reds", a tentar superar uma crise de resultados, dominaram e muito remataram, mas o belga parou quase tudo até ao golo de Mac Allister, aos 61 minutos.

Já o Tottenham goleou o Copenhaga, por 4-0, com uma estreia a marcar na Liga dos Campeões para João Palhinha, que fez o último golo dos "Spurs". Brennan Johnson, Odobert e van de Ven marcaram os restantes.

Todos os resultados

Nápoles 0-0 Eintracht Frankfurt

Slavia Praga 0-3 Arsenal

Atlético de Madrid 3-1 Union St. Gilloise

Bodo/Glimt 0-1 Mónaco

Liverpool 1-0 Real Madrid

Olympiakos 1-1 PSV

PSG 1-2 Bayern de Munique

Tottenham 4-0 Copenhaga

