Real Madrid homenageou Diogo Jota antes de partida contra Liverpool

04 nov, 2025 - 08:00 • João Malheiro
Antes de jogar contra o Liverpool esta terça-feira, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, o Real Madrid decidiu prestar uma homenagem a Diogo Jota e o irmão André Silva, ambos vítimas mortais de um acidente rodoviário, em julho.
Durante a noite, na véspera do jogo que será disputado em Anfield, os madrilenos deixaram um buquês de flores e cartas na entrada principal do estádio do Liverpool, em solidariedade com o clube e com a família dos atletas.
A comitiva contava com o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, assim como Dean Huijsen, Emilio Butragueño e Trent Alexander-Arnold. A presença deste último foi, particularmente, simbólica, visto que o atleta inglês partilhou o balneário dos "reds" com Diogo Jota.
Alexander-Arnold escreveu uma carta dirigida diretamente a Diogo Jota, em que o atleta diz que o português "faz muita falta, mas ainda é muito amado".
"Sorrio sempre que penso em ti e vou sempre lembrar-me dos bons momentos que partilhamos. Sinto a tua falta, meu amigo, todos os dias", lê-se, no texto escrito pelo antigo companheiro de Diogo Jota, que deixou à porta de Anfield um controlo da Playstation, em referência ao gosto do internacional português por videojogos e e-sports.
Diogo Jota morreu num acidente de viação em Espanha no dia 3 de julho de 2025. O carro que o levava para o arranque da pré-temporada despistou-se e vitimou o antigo jogador do Liverpool e também o seu irmão, André Silva.
Os "reds" retiraram a sua camisola número 20, continuam a pagar o seu contrato à família do português e há homenagens ao avançado em todos os jogos do Liverpool.
Formado no Gondomar e Paços de Ferreira, Jota jogou ainda no FC Porto, Wolves e Liverpool. Foi uma vez campeão de Inglaterra e venceu duas Ligas das Nações.