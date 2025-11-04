Real Madrid homenageou Diogo Jota antes de partida contra Liverpool

Antes de jogar contra o Liverpool esta terça-feira, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, o Real Madrid decidiu prestar uma homenagem a Diogo Jota e o irmão André Silva, ambos vítimas mortais de um acidente rodoviário, em julho.

Durante a noite, na véspera do jogo que será disputado em Anfield, os madrilenos deixaram um buquês de flores e cartas na entrada principal do estádio do Liverpool, em solidariedade com o clube e com a família dos atletas.

A comitiva contava com o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, assim como Dean Huijsen, Emilio Butragueño e Trent Alexander-Arnold. A presença deste último foi, particularmente, simbólica, visto que o atleta inglês partilhou o balneário dos "reds" com Diogo Jota.

Alexander-Arnold escreveu uma carta dirigida diretamente a Diogo Jota, em que o atleta diz que o português "faz muita falta, mas ainda é muito amado".

"Sorrio sempre que penso em ti e vou sempre lembrar-me dos bons momentos que partilhamos. Sinto a tua falta, meu amigo, todos os dias", lê-se, no texto escrito pelo antigo companheiro de Diogo Jota, que deixou à porta de Anfield um controlo da Playstation, em referência ao gosto do internacional português por videojogos e e-sports.