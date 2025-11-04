Treinador morre depois de ataque cardíaco a meio de um jogo na Sérvia

Mladen Zizovic morreu esta segunda-feira, aos 44 anos, depois de ter sofrido um ataque cardíaco a meio de um jogo a contar para a Liga Sérvia.

O treinador do clube Radnicki Kragujevac colapsou por volta do minuto 20, no jogo contra o Mladost Lucani. Apesar de tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local, levando à suspensão da partida.

O técnico bósnio tinha assumido comando há poucos dias do clube onde jogam os portugueses António Gomes e Alfa Baldé.

Nas redes sociais, o Radnicki Kragujevac manifesta "o mais profundo pesar" pela morte de Mladen Zizovic, "não só um grande especialista, mas acima de tudo um bom homem, amigo e desportista".

O clube "envia as mais sinceras condolências à sua família, amigos e a todos que compartilharam o amor pelo futebol com ele".