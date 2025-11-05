Ouvir
Adeptos do Crystal Palace acusados de exibir faixa provocadora contra Marinakis

05 nov, 2025 - 13:17 • Lusa

Acusado de conduta imprópria, o Crystal Palace tem até terça-feira para responder à investigação da federação inglesa.

O Crystal Palace, nono classificado da Premier League, foi esta quarta-feira acusado pela Federação Inglesa de futebol (FA) pela utilização de uma faixa com mensagens provocadoras exibida pelos adeptos, dirigida ao proprietário do Nottingham Forest, o grego Evangelos Marinakis.

A faixa, que continha provocações sensacionalistas e não comprovadas sobre a carreira empresarial de Marinakis, foi exibida no jogo entre o Crystal Palace e o Nottingham Forest, em 24 de agosto, para Premier League.

"Alega-se que o clube não garantiu que os seus espetadores e/ou adeptos não se comportassem de forma imprópria, ofensiva, abusiva, insultuosa e/ou provocadora", informou a FA.

Os adeptos do Palace culparam Marinakis por ter alegadamente alimentado uma investigação da UEFA sobre a estrutura de propriedade do clube, que levou o vencedor da Taça de Inglaterra de 2025 a ser despromovido para a Liga Conferência, em beneficio do Forest, que ascendeu à Liga Europa.

Marinakis, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, está associado a vários processos judiciais relacionados com corrupção e tráfico de droga.

O empresário apresenta uma ligação ao campeonato português desde 2023, quando os sócios do Rio Ave aprovaram a sua entrada como investidor maioritário, através de um plano de 20,5 milhões de euros destinado à estabilização financeira e à modernização das infraestruturas.

O Crystal Palace foi acusado de conduta imprópria e tem até terça-feira para responder à investigação.

