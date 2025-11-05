Defesa do Tottenham (com Messi no corpo) correu de uma área à outra e marcou um golo memorável

05 nov, 2025 - 11:50 • Hugo Tavares da Silva
Se pensarmos bem, provavelmente Johan Cruyff nunca fez um golo assim (apesar daquele minuto inicial na final do Mundial 1974). Ou Van Basten. Ou Gullit. Ou Rijkaard. Ou Bergkamp. Ou Koeman. Se calhar Micky van de Ven, o tal rapaz que ignorou o treinador após derrota caseira com o Chelsea, tenha inventado uma revolução maradoniana com sabor a laranja.
Tudo aconteceu quando o Tottenham já vencia por 2-0 o Copenhaga, na quarta ronda da Champions, na terça-feira à noite, em Londres. Brennan Johnson, o autor do primeiro golo, já tinha visto o cartão vermelho.
O Copenhaga tentava então descobrir um caminho para a baliza de Guglielmo Vicario… quando a bola sobrou para van de Ven, um central ex-Wolfsburgo. E ele desatou numa correria delirante, imparável, inverossímil, improvável e mais outras coisas começadas por “im”.
Os dinamarqueses tentaram uma emboscada perto da linha do meio-campo. Eram cinco. Mas não conseguiram, a canhota do defesa inspirou-se noutras canhotas de outros tempos e tirou-os do caminho como se fossem moscas inoportunas, insignificantes e outras coisas começadas por “in". Ninguém se aproximava dele, o esquerdino velocista de 24 anos nunca perdeu o ritmo.
De um mundo ao outro em meros segundos. Com Dominik Kotarski olhos nos olhos, Ven bateu para o poste mais perto, enquanto Wilson Odobert mantinha as mãos na cabeça, como que dizendo que aquela obra pertencia ao Louvre e a um Louvre com passwords fracas como “Louvre" para toda a gente ver. Bêbado de felicidade, o neerlandês correu para os adeptos.
“Parecia que o Lionel Messi transformou-se no Micky van de Ven, correndo de uma baliza à outra para marcar”, disse o muito satisfeito Thomas Frank, o treinador dos londrinos que venceram o encontro por 4-0, sobre o futebolista que ali chegou em agosto de 2023.
No primeiro dia do mês, os spurs perderam em casa contra o Chelsea e foi aí que estalou a polémica. Dois futebolistas do Tottenham ignoraram a mão estendida de Frank. Micky van de Ven era um deles.
“Ele pode continuar a ignorar-me se estiver zangado depois de um jogo, desde que faça estas coisas em campo”, declarou ainda o treinador dinamarquês sobre o 16 vezes internacional neerlandês.
As más línguas nas redes sociais, pois claro, até pela rivalidade com o Arsenal, lembram que o defesa dos Países Baixos tem tantos golos como Viktor Gyökeres: seis. Micky van de Ven é, aliás, o melhor marcador da equipa esta temporada.
“Comecei a driblar e pensei ‘vamos ver se me apanham’, mas não me apanharam”, revelou no final da partida, em conversa com a TNT Sports. “Estava a sentir-me bem e senti-me incrivelmente no sprint, senti que podia continuar.”