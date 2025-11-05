Grimaldo. “Contente pela vitória, foi um jogo muito difícil”

O capitão do Bayer Leverkusen, Grimaldo, regressou à Luz, foi aplaudido e ficou feliz com a vitória da sua equipa.

“Estou contente pela vitória, foi um jogo muito difícil para nós. Na primeira parte não conseguimos pressionar. Mas tivemos as nossas oportunidades e, na segunda parte, fizemos o golo da vitória e soubemos sofrer”, disse.

O antigo lateral dos encarnados elogiou a equipa da Luz.

“O Benfica joga bem, hoje fizeram um grande jogo. Acredito que vão ganhar o campeonato. Estou sempre a torcer pelo Benfica, tento acompanhar todos os jogos”, refere.

Regresso? “Vamos ver. No futebol tudo pode acontecer. Tenho uma relação muito boa com o presidente Rui Costa”.

O Benfica perdeu 1-0 diante do Bayer Leverkusen para a Liga dos Campeões e continua sem pontuar.