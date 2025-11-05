Nuno Mendes lesionado falha Seleção

05 nov, 2025 - 16:16
O PSG adianta que Nuno Mendes fez uma entorse na partida contra o Bayern Munique e vai estar “fora de jogo” nas próximas semanas.
O internacional luso ainda completou a partida, mas foi assistido e saiu em dificuldades.
Assim sendo, o defesa vai estar fora dos próximos dois jogos da Seleção, contra Irlanda e Arménia. A convocatória de Roberto Martinez vai ser conhecida na próxima sexta-feira.
Esta partida contra os alemães não correu nada bem ao campeão francês. Para além da derrota, saíram mais dois lesionados: Hakimi e Dembélé.