  • 05 nov, 2025
PSG

Nuno Mendes lesionado falha Seleção

05 nov, 2025 - 16:16

Internacional português fez entorse.

O PSG adianta que Nuno Mendes fez uma entorse na partida contra o Bayern Munique e vai estar “fora de jogo” nas próximas semanas.

O internacional luso ainda completou a partida, mas foi assistido e saiu em dificuldades.

Assim sendo, o defesa vai estar fora dos próximos dois jogos da Seleção, contra Irlanda e Arménia. A convocatória de Roberto Martinez vai ser conhecida na próxima sexta-feira.

Esta partida contra os alemães não correu nada bem ao campeão francês. Para além da derrota, saíram mais dois lesionados: Hakimi e Dembélé.

