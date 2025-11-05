Vicens. “Queremos vencer” e esquecer “frustração” do último jogo

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, acredita numa vitória contra o Genk para a Liga Europa.

Ressaca da derrota contra FC Porto

“É a primeira oportunidade que temos para esquecermos a frustração desse último jogo, o que só pode acontecer sendo uma equipa muito competitiva. A equipa saiu a ser Braga, como fez em outros jogos. Uma das coisas que lhes disse, mesmo com a frustração, foi que a equipa ofereceu uma grande personalidade contra um grande rival e que mostraram do que são capazes num cenário difícil. Fizemos zero pontos, isso dói, mas a equipa está em crescendo”

Genk

“Vamos ter pela frente um rival que está só a três pontos do primeiro classificado na sua liga, está a seis jogos seguidos sem perder, foi empatar ao [terreno do] Bétis e ganhou ao Rangers, em Glasgow. É uma equipa que gosta de dominar os jogos, pelo que vamos ter que fazer muitas coisas bem se queremos sair com uma vitória.”

Mudanças no onze titular

“Nas últimas semanas houve alterações na equipa inicial e ela continuou a ser reconhecível, o que significa que os jogadores acreditam no processo. Vamos apresentar uma equipa com personalidade, competitiva e agressiva”.

O Sp. Braga está em segundo lugar na classificação da Liga Europa, com nove pontos. A partida contra o Genk está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.