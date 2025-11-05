Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sp. Braga

Vicens. “Queremos vencer” e esquecer “frustração” do último jogo

05 nov, 2025 - 18:48

A partida contra o Genk para a Liga Europa está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.

A+ / A-

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, acredita numa vitória contra o Genk para a Liga Europa.

Ressaca da derrota contra FC Porto

É a primeira oportunidade que temos para esquecermos a frustração desse último jogo, o que só pode acontecer sendo uma equipa muito competitiva. A equipa saiu a ser Braga, como fez em outros jogos. Uma das coisas que lhes disse, mesmo com a frustração, foi que a equipa ofereceu uma grande personalidade contra um grande rival e que mostraram do que são capazes num cenário difícil. Fizemos zero pontos, isso dói, mas a equipa está em crescendo”

Genk

“Vamos ter pela frente um rival que está só a três pontos do primeiro classificado na sua liga, está a seis jogos seguidos sem perder, foi empatar ao [terreno do] Bétis e ganhou ao Rangers, em Glasgow. É uma equipa que gosta de dominar os jogos, pelo que vamos ter que fazer muitas coisas bem se queremos sair com uma vitória.”

Mudanças no onze titular

“Nas últimas semanas houve alterações na equipa inicial e ela continuou a ser reconhecível, o que significa que os jogadores acreditam no processo. Vamos apresentar uma equipa com personalidade, competitiva e agressiva”.

O Sp. Braga está em segundo lugar na classificação da Liga Europa, com nove pontos. A partida contra o Genk está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)