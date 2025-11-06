Ouvir
Carlos Vicens: “Faltou-nos alguma frescura e precisão no último terço para completar as jogadas”

06 nov, 2025 - 22:45

O treinador espanhol elogiou "a entrega e o esforço”, salientando que "não se pode apontar nada aos jogadores”. O SC Braga perdeu com o Genk, em casa, por 3-4, na quarta ronda da Liga Europa.

O treinador do SC Braga, Carlos Vicens, reagiu à derrota elogiando a postura dos seus futebolistas e lamentou “erros” e a “falta de frescura”. Os minhotos, que tinham apenas vitórias aqui e agora caíram para o quinto lugar, perderam em casa com o Genk, por 3-4.

Derrota com Genk

"Um jogo em que a equipa esteve muito bem na primeira parte. Conseguiu pressionar, adiantar-se, recuperar muitos lances e, em várias ocasiões, fazer uma pressão muito forte e exigente que nos deu a possibilidade de atacar o último terço. E, aí, faltou-nos alguma frescura, precisão no último terço para completar as jogadas e ir para o intervalo com outro resultado. No último minuto, já com o tempo de compensação cumprido, ganharam outro canto. É um lance de jogo evitável e que devíamos ter evitado, mas que os mete novamente em jogo.”

Derrota com Genk II

"Na segunda parte, a pressão forte e erros nas nossas saídas custaram-nos golos em momentos muito concretos do jogo. Mas os jogadores, desde o primeiro minuto ao último, lutaram e sempre acreditaram na reviravolta, mesmo quando o Genk fez o quarto golo. A nível de entrega e esforço, não se pode apontar nada aos jogadores. Temos de corrigir aspetos."

Derrota com Genk III
"Penso que não faltou calma porque, mesmo com dois golos de desvantagem, a equipa acreditou sempre e insistiu na nossa maneira de atacar, que foi o que deixou o marcador em aberto até ao fim. Pedi para continuarem a jogar com intensidade, mas com calma suficiente para não cometer erros."
